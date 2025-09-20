dartsborbély andráshungarian darts trophysport
Borbély András 170-es kiszállót dobott, élete teljesítményét nyújtotta, de kiesett

2025. 09. 20. 09:16
A legnagyobbaktól is ritkán látható bravúrt mutatott be Borbély András, a 20 éves magyar versenyző ugyan 6-4-re kikapott a Hungarian Darts Trophy első napján az esélyesebb angol riválisától, de bemutatott egy 170-es kiszállót.

Borbély ellenfele a világranglistán 31. Luke Woodhouse volt. A 20 éves magyar játékos remekül helytállt, ráadásul megdobta a sportág legnagyobb kiszállóját, a 170-et is, összességében viszont ez sem volt elég: a hazai játékos 5-4-es hátrányban 25-ről nem tudott kiszállni és egyenlíteni, a rivális pedig 6-4-gyel elvitte a mérkőzést.

Hála isten a játék nagyon jól ment, a tudásomon felül játszottam. főleg, hogy mekkora színpadon zajlott az egész. A közönség rengeteget tett hozzá, aki ezt teherként éli meg, az ne játsszon.

Felszabadultan tudtam versenyezni, jó formában érkeztem, de úgy tűnik, ez is kevés volt” – nyilatkozta az Aréna4-nek.

Ami a többi magyart illeti, Prés Norbert a skót Cameron Menzies ellen azonban egyetlen leget tudott csak nyerni, így 6-1-es vereséget szenvedett.

Major Nándor a sportág egyik élő legendája, az ötszörös világbajnok holland Raymond van Barneveld ellen lépett táblához, akivel szemben két leget tudott nyerni, így 6-2-vel búcsúzott.

Sárai Levente is búcsúzott, neki esélye sem volt, az angol Nathan Aspinall lehengerlő játékkal aratott felette villámgyőzelmet (6-0).

Magyar játékos ezzel már nincs versenyben.

