Borbély András 170-es kiszállót dobott, élete teljesítményét nyújtotta, de kiesett

Borbély ellenfele a világranglistán 31. Luke Woodhouse volt. A 20 éves magyar játékos remekül helytállt, ráadásul megdobta a sportág legnagyobb kiszállóját, a 170-et is, összességében viszont ez sem volt elég: a hazai játékos 5-4-es hátrányban 25-ről nem tudott kiszállni és egyenlíteni, a rivális pedig 6-4-gyel elvitte a mérkőzést.

Hála isten a játék nagyon jól ment, a tudásomon felül játszottam. főleg, hogy mekkora színpadon zajlott az egész. A közönség rengeteget tett hozzá, aki ezt teherként éli meg, az ne játsszon.

Felszabadultan tudtam versenyezni, jó formában érkeztem, de úgy tűnik, ez is kevés volt” – nyilatkozta az Aréna4-nek.

Ami a többi magyart illeti, Prés Norbert a skót Cameron Menzies ellen azonban egyetlen leget tudott csak nyerni, így 6-1-es vereséget szenvedett.

Major Nándor a sportág egyik élő legendája, az ötszörös világbajnok holland Raymond van Barneveld ellen lépett táblához, akivel szemben két leget tudott nyerni, így 6-2-vel búcsúzott.

Sárai Levente is búcsúzott, neki esélye sem volt, az angol Nathan Aspinall lehengerlő játékkal aratott felette villámgyőzelmet (6-0).

164 TO WIN IT! 😳 Nathan Aspinall seals a whitewash victory over Hungary’s Levente Sarai with a SENSATIONAL 164 checkout! 📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET12 pic.twitter.com/klbXAWjQkV — PDC Darts (@OfficialPDC) September 19, 2025

Magyar játékos ezzel már nincs versenyben.