„Így kell kezdeni egy bajnokságot!” – 42 gólt dobott a Szeged az idénynyitón

A Szeged házigazdaként 42-26-ra legyőzte a Gyöngyöst a férfi kézilabda NB I új idényének első mérkőzésén, csütörtökön.

A Magyar Kupa-címvédő szegedieknél a világbajnoki ezüstérmes Mario Sostaric mind a 11 lövését gólra váltotta, Radvánszki Attila pedig kilenc védéssel zárt. A hevesiek legeredményesebb játékosa az amerikai válogatott Edwards Olivér volt öt góllal.

Így kell kezdeni egy bajnokságot! Látszik a csapaton, hogy már egy éve együtt dolgozunk, sokkal előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor. Nagyon tetszett a játékosaim hozzáállása, hogy minél több gólt akartak szerezni – ez lehet a sikerünk kulcsa. Az idény kulcsszava a szerénység

– nyilatkozta a Szeged honlapján a csapat edzője, Michael Apelgren.