Nagy öregekkel érkezik a Forma-1 új csapata

Markus Lenhardt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
2025. 08. 26. 14:08
A finn Valtteri Bottas és a mexikói Sergio Pérez lesz a Forma-1 mezőnyéhez 2026-ban csatlakozó Cadillac csapat két versenyzője.

A 35 éve Bottas korábban a Williams, a Mercedes és Alfa Romeo (jelenleg Sauber) pilótája volt, idén pedig a Mercedes tartalékversenyzőjének számít. Összesen 246 futamon indult, ezek közül tízet nyert meg, és hatvanhét alkalommal állhatott dobogóra.

A világbajnoki pontversenyben 2019-ben és 2020-ban is második lett, mindkét évben akkori csapattársa, Lewis Hamilton előzte meg.

A szintén 35 éves Pérez a Saubernél debütált az F1-ben, majd megfordult a McLarennél, a Force Indiánál (később Racing Point), legutóbbi csapata pedig a Red Bull volt. Eddigi 281 futamából hatot nyert meg, 39-szer pezsgőzhetett a dobogón, és 2023-ban második volt a pontversenyben csapattársa, Max Verstappen mögött.

Az idei világbajnokság a nyári szünet után a szezon tizenötödik futamával, a Holland Nagydíjjal folytatódik a hétvégén.

