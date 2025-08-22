fucsovics mártonfucsovicsteniszsport
Fucsovics játék nélkül jutott döntőbe

Grant Halverson / Getty Images
2025. 08. 22. 20:48
Fucsovics Márton játék nélkül jutott a döntőbe a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai keménypályás tenisztornán, Winston-Salemben.

A világranglistán 94. helyen álló magyar játékos elődöntős ellenfele, az amerikai Sebastian Korda (86.) betegség miatt visszalépett, így Fucsovicsnak nem kellett pályára lépnie pénteken.

Fucsovics ezt megelőzően a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd utóbbi honfitársát, a 12. pozícióban rangsorolt Jaume Munart búcsúztatta.

A nyíregyházi teniszezőre a döntőben francia, holland vagy kínai rivális vár majd. Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhet, eddigi mérlege 2-2.

Eredmény, elődöntő:

Fucsovics Márton – Sebastian Korda (amerikai, 11.) játék nélkül

