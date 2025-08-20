Nincs megállás: Fucsovics újabb kiemeltet búcsúztatott

Fucsovics Márton a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agut legyőzésével negyeddöntőbe jutott a 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású észak-karolinai Winston-Salem-i keménypályás tenisztornán.

Az MTI cikke szerint a világranglistán 94. helyen álló magyar játékos, aki az előző körben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort búcsúztatta, 4-4-ig fej fej mellett haladt a riválisával, ekkor az első bréklabdáját kihasználva fogadóként sikerült játékot nyernie, ezt követően pedig könnyedén kiszerválta a szettet. A második felvonás is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, 3-3-ig magabiztosan adogatott mindkét játékos, innentől viszont a Bautista Agut már nem nyert gémet, azaz Fucsovics mindössze 95 perc után ünnepelhetett.

A 33 éves magyar teniszezőnek az egész meccsen egyetlen bréklabdát kellett hárítania.

Fucsovics a nyolc között újabb kiemelt versenyzővel találkozik, ugyanis az olasz Lorenzo Sonego (5.) és a spanyol Jaume Munar (12.) párharcának győztese lesz az ellenfele.