Zsinórban harmadjára vert kiemeltet, elődöntős Fucsovics Márton

Fucsovics Márton a 12. helyen kiemelt Jaume Munar legyőzésével elődöntőbe jutott az észak-karolinai keménypályás tenisztornán, Winston-Salemben.

A világranglistán 94. helyen álló magyar játékos szettet sem veszítve jutott tovább a spanyolon, ezzel pedig egymás után a harmadik kiemeltet verve lépett tovább: korábban a másodikként rangsorolt Tallon Griekspoort és a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot búcsúztatta.

Remekül kezdett Fucsovics, nullára hozta adogatójátékait, majd 2:2-nél brékelt, 5:5-nél pedig újra elvette ellenfele szervajátékát, majd hozta a magáét, ezzel pedig 7:5-re az első játszmát. A másodikban 3:0-ra meglépett, de Munar 3:3-ra visszahozta a szettet, de nem törte meg magyar ellenfelét. Fucsovics visszaszerezte a brékelőnyét, hozta a saját szerváját, majd lezárta a találkozót.

Ahhoz, hogy döntőbe is jusson, a 11.-ként rangsorolt amerikai Sebastian Kordát (86.) kell legyőznie péntek este.