Egy 97 éves néni négy héttel a szívműtétje után futott le öt kilométert

Anglia egy emberként ünnepli a 97 éves Grace Chamberst, aki szívműtétje után egy hónappal rekorderré vált.

A 97 éves néni az úgynevezett Parkrunning szerelmese, ez egy olyan ága a sportolásnak, ami nem kimondottan a versengésre épít. A versenyekre bárhol, bárki jelentkezhet online, nagyjából kéthetente kell 5 kilométert megtenni egy helyi parkban sétálva, kocogva, vagy futva, a lényeg, hogy ki legyen pipálva a táv. Ezek a versenyek nincsenek életkorhoz és erőnkéthez kötve, pont az a lényege, hogy bárki részt vehet rajtuk.

Grace Chambers pedig részt is vesz, amikor csak teheti. A legutóbbi, belfasti Ormeau Parkban teljesített 5 kilométerrel pedig ő a legidősebb parkfutó, aki 250. alkalommal vett részt ilyen futáson.

Imádom az egészet, az összes embert, akivel találkozom, egyszerűen csodálatos! Észak-Írország minden tájáról érkeznek emberek, gyerekkoromban, nem volt ilyen keveredés a különböző közösségek között

– idézi a BBC a 97 éves futót.

Chambers egyébként nagyon kitartó volt, mert a koronavírus-járvány alatt nem tartottak versenyeket, ráadásul eltörte a lábát is ebben az időszakban. Mégis talpra állt, folytatta, majd rekorderré vált.