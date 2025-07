Egyéves eltiltást kapott dr. Balczó Katalin műkorcsolyabíró, szúrta ki az Eurosport.

Az eset előzménye, hogy a januári, oberstdorfi Bavaria Openen Balczó megkörnyékezett egy másik pontozóbírót, akitől megkérdezte, ismeri-e a magyar junior műkorcsolyapárost, majd jelezte felé, hogy a magyar duónak erős pontszámot kellene adnia. A páros ugyanis ara hajtott, hogy kvalifikálja magát a debreceni juniorvébére, ehhez pedig el kellett érnie a minimális technikai pontszámot.

A megkörnyékezett bíró azt válaszolta Balczónak, hogy az alapján pontoz, amit lát, majd amikor a magyar kollégája ismét megkérte, hogy segítse a magyar párost, jelentette a befolyásolási kísérletet – aminek egy társuk szem- és fültanúja volt – a verseny főbírájának.

Később Balczó bocsánatot kért a másik pontozóbírótól, és azt is megemlítette neki, hogy ne tekintsen rá rossz bíróként, egyszerűen csak óriási nyomás volt rajta a magyar szövetség és a kormány részéről, derül ki a nemzetközi szövetség (ISU) által készített jegyzőkönyvből.

A megkörnyékezett pontozó ezt a beszélgetést is jelentette, és megemlítette a március 14-én keltezett írásbeli vallomásában is. Az oberstdorfi junior párosverseny főbírája jelentésében részletesen leírta az incidenst, amit a megkörnyékezett pontozó mellett a szemtanú is megerősített.

Balczó április 14-én a fegyelmi bizottságnak küldött e-mailben azt írta, 1982 óta, vagyis több mint 40 éve tagja a korcsolyázók családjának, és ez idő alatt fel sem merült, hogy részrehajló lenne, és mindig legjobb tudása szerint, a fair play szellemében tette a dolgát. Április 26-án egy kiegészítést küldött a vallomásához, amiben azt írta, azért is próbált közbenjárni az oberstdorfi versenyen a magyar páros ügyében, mert annak legalább a férfi tagja magyar születésű volt.

A sportágat idehaza ugyanis elárasztották a honosított versenyzők, akik többségében Oroszországból érkeztek.

Balczó hozzátette, az itthoni légkör nyomasztólag hatott rá, és emiatt helytelen döntést hozott. A magyar szövetség (MOKSZ) részéről Kósa Lajos elnök április 24-én egy közleményt juttatott el a fegyelmi bizottság részére, amelyben hangsúlyozta, a MOKSZ tiszteletben tartja valamennyi bíró függetlenségét és integritását.

„A pontozók döntéseiket szakértelmük és személyes megítélésük eredményeként hozzák meg a sport tisztaságát szem előtt tartva. Fontos hangsúlyozni, hogy a MOKSZ soha nem gyakorolt nyomást a bírákra a magyar sportolók érdekében, és soha nem vett részt, illetve nem bátorított semmilyen formában összejátszást a bírákkal azért, hogy ezzel a magyar sportolók előnyhöz jussanak. A MOKSZ továbbra is teljes mértékben elkötelezett az ISU és a tiszta sport alapelveinek és szabályainak betartására, ahogyan azt a múltban is következetesen tette” – állt a magyar szövetség közleményében.

A fegyelmi bizottság a vizsgálat lefolytatása után megállapította, hogy Balczó Katalin vétett az etikai szabályzat ellen azzal, hogy befolyásolni akart egy másik pontozót, és részrehajló volt a magyar páros felé, ezzel pedig ártott a sportág hírnevének.

Balczót egyéves eltiltással sújtották, amely augusztus elsején lép életbe.

Az Eurosport megemlíti, Lily Wilberforce és Berei Mózes József párosa végül kijutott a debreceni világbajnokságra, ahol az utolsó, 20. helyen végzett.