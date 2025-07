Bő félóra alatt átevezte a Balatont a győztes egység

A Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) honlapjának beszámolója szerint már kora reggel megjelentek az első SUP-ok, kajakok, gumicsónakok, de szokás szerint a sárkányhajósok vágtak neki először a távnak.

Az előrejelzések bejöttek, a hét eleji viharok ellenére tökéletes körülmények fogadták az átevezőket

– fogalmazott a főszervező Vida Gergely.

„Nem volt túl meleg és a szél is enyhe volt. Azt szoktuk mondani, hogy bármilyen emberi erővel hajtott járművel neki lehet vágni a távnak. Jellemzően a túrakajak és a SUP a legnépszerűbb, utóbbin több mint 1200-an álltak rajthoz. Emellett vannak, akik saját, egyedi, velünk előre leegyeztetett eszközzel indultak, ők mindig üde színfoltjai az átevezésnek. A célunk továbbra is az, hogy szervezett keretek között, minél többen átevezhessék a magyar tengert, ez idén büszkén mondhatom, több mint négyezer főt jelentett.”

A befutóérmek mellett kategóriánként a legjobb három időeredménnyel rendelkező egységet külön is díjazták. A nap abszolút legjobb idejét a Wave Runners elnevezésű csapathajó érte el, amely 33 perc és 27 másodperc alatt ért át a célkapun.

