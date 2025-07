Donald Trump óriási sporttámogatásról döntött

Az amerikai elnök aláírta azt a törvényjavaslatot, amely összesen 1,46 milliárd dollárt (megközelítőleg 510 milliárd forint) szán a 2026-os világbajnokságra és a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Donald Trump One Big Beautiful Bill, azaz az „Egy nagy, szép törvényjavaslat” elnevezésű törvénye a nagyobb események megrendezésével kapcsolatos „biztonsági, tervezési és egyéb költségekre” különítették el – számolt be az olimpia híreivel foglalkozó oldal, az insidethegames.biz.

Mondjuk elég vicces, hogy arrafelé egy ilyen aláírásból is milyen showműsort készítenek:

SIGNED. SEALED. DELIVERED. 🧾🇺🇸

President Trump’s One Big Beautiful Bill is now LAW — and the Golden Age has never felt better. pic.twitter.com/t0q2DbZLz5

— The White House (@WhiteHouse) July 4, 2025