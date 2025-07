Történelmi rekordtól az árbóctörős drámákig – ez volt a Kékszalag szélviharos nyitónapja

Az idei Kékszalag a rendkívüli körülményekről marad emlékezetes. A 9 órai rajtot követően azonnal az élre állt a két legnagyobb esélyes katamarán, az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty és az RSM. A harminc csomót is meghaladó, pöffös szélben óriási sebességgel száguldottak Kenese felé, ahol a Fifty-Fifty vette elsőként a bóját.

A magyar tervezésű és építésű kétárbócos katamarán végül rajt-cél győzelmet aratva, minden pályajelet elsőként kerülve, 4 óra 24 perces idővel futott be a balatonfüredi célba, ezzel több, mint 40 percet javítva saját, 2023-ban felállított rekordján.

Józsa Márton, az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty kormányosa biztonságra törekvő taktikával vágott neki az 57. Kékszalagnak, végül hatalmas új időrekord született. A hajóban elmondása szerint még további tartalékok vannak, akár kevésbé viharos körülmények között is tovább javítható a mostani időeredmény.

Élveztük nagyon, de ettől függetlenül voltak izgalmas, nehéz és veszélyes pillanatok is.

Volt mikor 30 csomósnál is erősebb szélben vitorláztunk. Szinte végig csökkentett vitorlákkal mentünk, csak visszafelé, Tihany előtt húztuk fel közepes méretűre a legnagyobb vitorláinkat. Végig pöffös, erősödő szél volt, néha hagyott csak alább, úgy ítéltük meg, hogy ebben a bizonytalan időjárásban a biztonságra törekvés lesz az eredményes taktika. Végig tudtuk uralni a helyzetet!” – nyilatkozta Józsa, aki hozzátette, hogy a fő riválisuk, a kiválóan küzdő RSM a legjobb teljesítményét mutatta a versenyen, ahol a legkisebb technikai hiba kilométeres előnyt jelenthet az ellenfeleknek és fontos sebesség referenciaként hajtotta a kétárbócos csapatát.

Minden dobogós jobb időt ment a korábbi rekordnál

A verseny fantasztikus sebességét, izgalmát bizonyítja, hogy a második és harmadik helyezett is a korábbi, 5 óra 3 perces rekordon belül teljesítette a távot. Másodikként, mindössze 9 perces lemaradással a Sailing Team RSM csapata futott be (4 óra 33 perc) Vándor Róbert kormányzásával.

„Nagyon kemény, férfias küzdelem volt az egész Kékszalag. Nagyon kellett figyelni, hogy a hajó ne boruljon fel. Ezek nem kellemesen vitorlázható viszonyok, a hajó legnagyobb sebessége 29,1 csomó (54 km/h) volt a Szigligeti-öbölben. A Fifty-Fiftyt nagyon jól tudtuk tartani Keneséig, majd Siófokig is, de ezt követően a fizika törvényeit nem tudtuk felülírni. A csapatunk elégedett, mert minket egy gyenge szeles hajóként tartanak számon, de most bebizonyítottuk, hogy nagyon kemény szélben is tudunk nagyon jól menni. Az időeredményünk önmagában is elképesztő. Szívből gratulálunk a győztesnek!” – értékelte a versenyt Kalocsai Zsolt, az RSM csapatvezetője.

A dobogó harmadik fokára a Virág Flóra kormányozta Kürt-Team Kaáli állhatott fel, 4 óra 46 perces idővel, bizonyítva, hogy a legprofibb csapatok a legkeményebb körülmények között is képesek kiemelkedő teljesítményre.

„Ez volt az első alkalom, hogy ezzel a hajóval indultunk, és még nem tudtunk vele sokat gyakorolni, de örülünk, hogy végül magunkhoz képest is jól szerepeltünk. Most először vitorláztunk ilyen erős szélben, emiatt kicsit izgultunk is.

A visszaút már könnyebb volt, mint az odavezető szakasz, viszont két zivatar is elkapott minket. Fárasztó volt, de összességében nagyon jót vitorláztunk

– mondta Virág Flóra, a Kürt-Team Kaáli kormányosa.

Új csúcs az egytestűeknél is

A nap másik nagy szenzációját a Szamuráj Jack nevű, Yardstick Open kategóriában induló vitorlás szolgáltatta. A hajó 8 óra 40 perc alatt teljesítette a Kékszalag távját, ezzel megdöntötte a Principessa 2023 óta fennálló 8 óra 59 perces egytestű rekordját.

„Ez a hajó ebben a szélben nagyon gyors és jó” – mondta Takács Péter a kemény küzdelem után fáradtan, hozzátéve, hogy neki ez mára elég volt, nem vállalkozna szívesen még egy körre a viharos Balatonon.

Annyira komoly figyelmet és koncentrációt kívánt meg a verseny ilyen erős szélben, hogy nem is tudták közben, hogy esélyük van a rekordra, így nagyon boldogok voltak a célban.

Borulások, szakadások

A rendkívüli szél azonban a mezőny jelentős részét komoly kihívások elé állította. A verseny első óráiban több katamarán is felborult, és a nap folyamán folyamatosan érkeztek a hírek technikai problémákról, árbóc- és vitorlaszakadásokról.

Csütörtök estig közel ötven hajó adta fel a küzdelmet. Olyan nagy nevek is a verseny feladására kényszerültek, mint a tizenháromszoros győztes Litkey Farkas (Process Solutions) és csapata, vagy a Petrányi Zoltán vezette Audax Django.

Különösen drámai volt a Sponsi nevű hajó története. A hétfői viharban megsérült Raffica és René Raffica csapatainak tagjai összeálltak, és egy három nap alatt versenyképessé tett hajóval, a Raffica sérült árbocával vágtak neki a távnak. Az árboc azonban a Kenesei-öbölben nem bírta a terhelést és eltört, így a hősies küzdelem számukra véget ért.

Miközben az élmezőny már a jól megérdemelt pihenését tölti, a mezőny zöme továbbra is a vízen van, és folytatja a küzdelmet.

A Kékszalag hivatalos szintideje 48 óra, azaz szombat reggel 9-ig teljesíthető.