Djokovic talán megúszta a komoly sérülést Wimbledonban

A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb kiválóság az első játszmában még rövidítésben alulmaradt a 22. helyen kiemelt riválissal szemben, utána viszont sima 6:2-vel egyenlített. A harmadik szett ugyan nagyobb csatában, de ismét a hatodikként rangsorolt Djokovic sikerével ért véget, aki aztán a negyedik játszmában 4:4 után elvette Cobolli adogatását és a végén a harmadik meccslabdáját értékesítve lezárta a 3 óra 13 percig tartó összecsapást.

Another one to add to the list 👊

Novak Djokovic reaches his 14th #Wimbledon semi-final with a defiant comeback against Flavio Cobolli, winning 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4 on Centre Court 🤩

What a performance from the Serb 💥 pic.twitter.com/NMntCojSTH

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025