Martina Hingis óta nem történt ilyen a wimbledoni tenisztornán

A 24 éves lengyel játékos a sikerével először szerepelhet a wimbledoni elődöntőben, a többi Grand Slam-tornán ez már korábban összejött neki. Az első játszmában Swiatek kétszer is elvette orosz ellenfele adogatását, aki 18 nem kényszerített hibát ütött az első felvonásban, így 6:2-re elvesztette a szettet.

A folytatásban korán brékelte Szamszonovát, aki azonban 0:3 után 4:4-nél egyenlített. Ezt követően mindketten megnyerték a saját szervajátékaikat, majd Swiatek 6:5-ös vezetésénél a mérkőzésben maradásért adogatott a 26 éves Szamszonova, akinek hibáit kihasználva a világranglista negyedik helyezettje lezárta a mérkőzést.

Iga Swiatek defeats Liudmila Samsonova 6-2, 7-5 to reach her first #Wimbledon semi-final 👏 pic.twitter.com/AWlIo5Jsbg

A másik negyeddöntőben Mirra Andrejeva és a tokiói olimpián aranyérmes svájci ellenfele között a rövidítés döntött az első játszmában, melyet Bencic nyert meg. A második szettben ismét végig fej fej mellett haladtak a felek, csak 4:4 után volt egy brékváltás.

A végjátékban ezúttal is a mindössze 18 éves játékos bizonyult idegesebbnek,

így meglepetésre a 28 éves svájci teniszező készülhet pályafutása második Grand Slam-elődöntőjére – immáron édesanyaként.

The smile says it all ♥️#Wimbledon | @BelindaBencic pic.twitter.com/rzIyrz2Gy7

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2025