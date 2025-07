Fucsovicsot állva ünnepelték, miután kétnapos meccsen verte a közönségkedvencet Wimbledonban

Fucsovics Márton bejutott a legjobb 32 közé, miután a péntekre halasztott döntő játszmában 6:4-re legyőzte a francia Gaël Monfilst a wimbledoni teniszbajnokságon.

A mérkőzést csütörtökön este kezdték, majd miután a magyar játékos megnyerte rövidítésben a negyedik szettet és ezzel egyenlített, sötétedés miatt félbeszakították a küzdelmet.

A folytatásra helyi idő szerint pénteken 13 órától került sor és ebben a nyíregyházi teniszező volt a pontosabb és magabiztosabb. Fucsovics 2:2-nél el tudta venni a közönségkedvenc Monfils adogatójátékát, majd biztosan hozta a sajátját.

Ekkor Fucsovics egyértelműen jobban teljesített riválisánál, a következő játékban két labdája is volt az újabb brékhez, ezeket azonban a 38 éves francia hárította

Fogadóként azonban nem volt esélye, és a magyar teniszező 5:4-nél második meccslabdáját – egy szép röptével – értékesítette.

