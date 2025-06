Ezzel a kapusbravúrral jutott vb-döntőbe a portugál kézicsapat

Pénteken Diogo Rema Marques időntúli hetest védett, így őrült mérkőzésen írta tovább kézilabda-történelmét a portugál U21-es férfiválogatott, amely 38-37-re legyőzte a feröerieket, és bejutott a lengyelországi világbajnokság vasárnapi döntőjébe.

Az FC Porto kapusa mindössze öt hónapja már közel áll egy ilyen lehetőséghez, igaz a felnőttek között, a januári, horvát, dán, norvég közös rendezésű vébén azonban hiába jutott elődöntőbe a portugál válogatott, végül csak a negyedik helyen zárt.

Rema Marques nem pihenhetett, hiszen a szezon befejezése után a juniorokkal is fontos feladathoz jutott, és a válogatottal veretlenül jutott el az elődöntőbe.

Portugália legjobb juniorvébés teljesítménye eddig egy bronzérem volt még 1995-ben, amikor a helyosztón 24-23-ra legyőzte Norvégiát.

Az idei tornán is egy gól döntött, a torna másik meglepetéscsapata, Feröer-szigetek ellen: 29-29-es döntetlent követően azonban hosszabbításban sikerült felülmúlni az északiakat. De nem akármilyen módon, hiszen a ráadás második öt percének a hajrájában Portugália 38-36-ra vezetett, ám Niklas Gaard szépített.

Sőt, 38-37-nél egy portugál támadás végén Lacok kapus védett, így a feröeriek megkapták a lehetőséget az egyenlítésre. Főleg úgy, hogy az utolsó másodpercben Magalhaes szabálytalansága piros lapot és büntetőt ért, ám Rema Marques kivédte Vedelsbol időntúli hetesét.

Egy olyan kis országgal, mint mi, egy világbajnokság döntőjében szerepelni valami csodálatos. Természetesen a januári negyedik helyezés is történelmi pillanat volt, de most is történelmet írtunk: ez az első döntőnk az U21-esekkel. Nem állunk meg itt