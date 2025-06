Megpróbált jegyet venni Wimbledonba a férfi, aki teljesen kikészített egy topteniszezőt

Megpróbált jegyet vásárolni a június 30-án kezdődő wimbledoni tenisztornára az a férfi, aki korábban több versenyen át követte a britek első számú női játékosát, Emma Raducanut, írja a BBC.

A 22 éves, a világranglistán 36. Raducanu februárban, könnyeivel küzdve szakította félbe egy meccsét a dubaji tornán és bújt el a székbíró pulpitusa mögé, és addig nem is jött elő, míg egy férfi ki nem vezettek a lelátóról. Mint később kiderült, az illető korábban már Szingapúrba, Abu-Dzabiba és Dohába is követte a játékost, akit aztán Dubajban az utcán megállított, egy levelet adott oda neki és közös fotót is szeretett volna.

Láttam az első gémben, onnantól kezdve nem tudtam, hogyan fogom befejezni a mérkőzést. Nem láttam a labdát a könnyeimtől. Alig kaptam levegőt

– idézte fel a US Open 2021-es győztese, mit élt át, amikor észrevette az első sorokban ülő férfit.

A férfit őrizetbe vette a rendőrség, majd távolságtartási végzést léptettek életbe vele szemben. A BBC cikke szerint a személyazonossága elterjedt teniszes körökben, így szúrták ki, hogy megpróbált jegyet vásárolni a wimbledoni tornára – blokkolták végül a próbálkozását.

Raducanu a történtek óta nem megy egyedül semmilyen nyilvános helyszínre, mindig van vele valaki.

A teniszezők egyre többször mesélik el, milyen megpróbáltatásokban van részük. Raducanu esete különösen kirívó, de ahogy Katie Boulter mesélte, az online zaklatás is egy komoly probléma, főleg, hogy nem lehet tudni, akik olyanokat írnak, hogy „remélem, rákos leszel!”, azok ott vannak-e a lelátón.