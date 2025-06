Bravúros bronzérmet szerzett a magyar együttes kéziszercsapat az rg-Eb-n

A magyar és a spanyol felnőtt együttes kéziszercsapat legutóbb 1992-ben állt egyszerre Európa-bajnoki dobogón. Akkor, Stuttgartban a spanyolok az oroszokkal megosztva kapták meg az összetett aranyérmet, ezüstérmes így nem volt, a magyar bronz pedig a sportágtörténet legjobb, Eb-n elért kéziszercsapat-eredményének számított.

A mostani harmadik helyezés 1988 (összetett), 1992 (összetett) és 1993 (6 kötél) után a negyedik kéziszercsapatérem (mind bronz), az egyéni medáliát – egy ezüstérmet – Pigniczki Fanni szerezte a tavalyi, budapesti kontinensviadalon.

Tényleg bravúr ez, nem is kicsi.

A kéziszercsapatok olimpia utáni formát mutatnak idén: rengeteg az új arc (az ötkarikás játékok után sokan visszavonulnak), meg kell szokni az új szabályokat, az új kombinációkat, és ebből következik, hogy szinte minden verseny teljesen nyílt, mert a néha megközelíthetetlennek tűnő favoritok most elkaphatóak. Tallinnban az első csoport teljesen „fejre állt”: az még hagyján, hogy a nagyágyúnak számító izraeliek vezettek, de a házigazda észtek előtt, a mindig esélyes bolgárok pedig egy rémálomszerű produkció után az utolsó helyen szerénykedtek. Kis túlzással: ha valaki ránézett az eredményjelzőre, azt hihette, valami különös okból fordítva írták ki a sorrendet.

Ebből valami ki is sülhet – gondolhatta mindenki a második csoportban. „Csak” meg kellett ragadni az esélyt. Ez a magabiztos győzelmet arató spanyol és a házigazda észteket a dobogóról letessékelő magyar kéziszercsapat esetében fényesen sikerült is – aligha tippelt volna bárki a csarnokban egy spanyol, izraeli, magyar dobogót… A magyar válogatott a nyolcadik helyen zárt a nemzetek versenyében, melybe a felnőtt egyéni és kéziszercsapat-gyakorlatok számítottak be.

Leírhatatlan élmény – summázták a válogatott tagjai érzéseiket.

„Egyszerűen felfoghatatlan. A lányokban mindig is hittünk, de amit most véghez vittek, az túlmutat minden várakozáson. A nehézségek, az érettségi, az extra nyomás – és mégis végigcsinálták” – nyilatkozta a verseny után a csapat egyik edzője, Lauber Zsófia a Magyar Tornaszövetségnek. Kollégája, Márton Minea így vélekedett.

Ez a csapat a szó legnemesebb értelmében példaértékű. Megtanítottak minket újra hinni abban, hogy az álmainkért megéri dolgozni. Ami most történt, az talán csak a kezdet.

Talán csak a kezdet – pláne, hogy van még vasárnap két szerenkénti döntő.

A szombati versenynap első része a felnőtt egyéni összetett döntőről szólt: az egész idényben remeklő Tajszija Onofrijcsuk kiváló versenyzéssel szerezte meg az aranyérmet, 1997 óta első ukránként kiváló versenyzéssel győzött. Mögötte a címvédő bolgár Sztiliana Nikolova végzett, az olimpiai és világbajnok német Darja Varfolomeevnek – aki vizsgái miatt saját bevallása szerint jó, ha negyvenszázalékos készültségi állapotban volt – rontásai miatt be kellett érnie a bronzéremmel. Pigniczki Fanni már „hazajár” a kontinensbajnoki döntőbe, de volt már ennél sokkal jobb fináléja is: a világ- és Európa-bajnoki érmes tornásznő a 20. helyen zárt.

Az Európa-bajnokság vasárnap a szerenkénti döntőkkel zárul, egyéniben már nincs magyar érdekeltség, a kéziszercsapat viszont délután ismét szőnyegre lép.