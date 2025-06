Bombameglepetés Párizsban, szabadkártyás játékos jutott a Roland Garros elődöntőjébe

Aligha lesz nagyobb meglepetés a francia nyílt teniszbajnokság, a Roland Garroson női versenyében a francia Lois Boisson menetelésénél. A világranglistán 361., a főtáblán szabadkártyával induló játékos

ugyanis két szettben legyőzte a hatodik helyen kiemelt Mirra Andrejevát és bejutott a legjobb négy közé.

A 22 éves Boisson az első szettben kétszer is brékhátrányba került, ám mindkétszer vissza tudott kapaszkodni, majd a rövidítésben 0-2-ről fordított és került játszmaelőnybe. A második felvonásban még nagyobb fordítást mutatott be: Andrejeva 3-0-ra vezetett, ám francia riválisa nyerte a következő hat gémet és ezzel az év szenzációját szállította. Az orosz játékos nem is tudta türtőztetni csalódottságát, egyszer dühében a lelátóra ütötte a labdát, és ugyan a meccsben maradásért adogatott, semmire veszítette el a szervagémjét.

6 GAMES IN A ROW TO REACH THE SEMI-FINALS FOR LOIS BOISSON 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/MLPBookvlt — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025

A francia játékos 1989 óta az első nő, aki az első Grand Slam-tornáján bekerült a legjobb négy közé – akkor Szeles Mónika és Jennifer Capriati egyformán Párizsban vitte véghez ezt a bravúrt.

Lois Boisson már tavaly is szabadkártyát kapott a Roland Garrosra, ám egy héttel a párizsi verseny előtt elszakadt a térdében az elülső keresztszalag, emiatt 9 hónapot kellett kihagynia. Felépülése után áprilisban szerepelt először WTA-tornán, és a roueni versenyen történt, hogy ellenfele, a brit Harriet Dart azt mondta meccs közben a székbírónak, hogy Boissonnak nagyon rossz szaga van.

Az elődöntőben a második helyen kiemelt Coco Gauff lesz az majd az ellenfele, aki szetthátrányból fordítva győzte le Madison Keyst.

Roland Garros, női egyes, negyeddöntő Lois Boisson (francia)-Mirra Andrejeva (orosz, 6.) 7-6 (8-6), 6-3 Coco Gauff (amerikai, 2.)-Madison Keys (amerikai, 7.) 6-7 (6-8), 6-4, 6-1