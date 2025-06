Djokovic megcsinálta azt, ami eddig csak Nadalnak sikerült

Pályafutása századik győzelmét aratta Novak Djokovic a francia nyílt teniszbajnokságon.

A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes – aki karrierje során háromszor nyert a Roland Garroson – hétfőn a nyolcaddöntőben három sima játszmában, 6:2, 6:3, 6:2-vel búcsúztatta a brit Cameron Norrie-t.

A 38 éves szerb klasszison kívül csak egyetlen játékos mondhatja el magáról, hogy száz győztes meccse volt a viadalon, a tavaly visszavonult, 14-szeres Roland Garros-győztes Rafael Nadal 112-4-es mutatóval bír kedvenc tornáján.

Welcome to the * 100 match wins at Roland-Garros * club, @DjokerNole 👋#RolandGarros pic.twitter.com/3M9UMRna9R

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2025