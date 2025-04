„Lehet, hogy őrültségnek hangzik, de van esélyünk a továbbjutásra” – a szegediek nem adták fel a BL-álmot

A Pick Szeged vezetőedzője, Michael Apelgren azt mondta a Barcelona ellen 27-24-re elveszített mérkőzés után, hogy hisz a továbbjutásban.

A magyar csapat nagyon sokáig vezetett a Bajnokok Ligája-negyeddöntőjében, de az utolsó 10-15 perc borzasztóan sikerült, védekezésben és támadásban is visszaesett a hazaiak teljesítménye. Pedig korábban nagyszerűen kézilabdázott a Szeged, ezt erősítette meg Bánhidi Bence is nyilatkozatában.

„Megvoltak a helyzeteink az első 47 percben is, és már akkor is belehibázgattunk, de szerintem a támadójátékunkkal nem volt nagy gond, csak a helyzetkihasználásunkkal” – mondta a válogatott beálló, de arra is kitért, hogy Emil Nielsen kapus extra védései okozták a végén a problémát.

Nem csak az utolsó bő tíz percben, hanem az egész mérkőzésen nagyon jól védett, de a hajrában kimondottan extra volt, majdhogynem bezárta a kaput, nem tudtunk neki gólt lőni.

Azt gondolom, nincs még semmi elveszve, három gól a mai kézilabdában ledolgozható. El kell hinnünk, hogy van keresnivalónk Barcelonában. Tudjuk, hogy az egy nehéz pálya, de mindent meg kell tennünk a továbbjutás érdekében.”

Michael Apelgren vezetőedző úgy fogalmazott, nagyon szoros mérkőzés volt, egészen az ötvenedik percig fej fej mellett haladt a két együttes, sőt sokszor vezetett is a Szeged.

“Sajnálatos, hogy a legvégén alakult ki a legnagyobb különbség a Barcelona javára. Lehet, hogy őrültségnek hangzik, de azt gondolom, még mindig van esélyünk a továbbjutásra, mindent megpróbálunk idegenben. Bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk tartani a lépést a Barcelonával. Nagyon kiegyenlített volt a játék képe, de meg kell ragadnunk a lehetőségeinket. Sok problémával küzdöttünk ezen a héten, a meccs végére egy-két játékosunk el is fáradt, de mindenki óriásit küzdött” – idézte az MTI cikke a szegedi edzőt.

A visszavágóra május elsején kerül sor Barcelonában.