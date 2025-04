A szegedi kézicsapat megdöbbentő összeomlással kapott ki a BL-ben

A Pick Szeged kézilabdacsapata csütörtök este 27-24-re kikapott a Barcelonától a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Jó védekezéssel és Tobias Thulin bravúrjaival kezdett a hazai együttes, de a támadásokban sokat is hibázott. Nagy különbség így nem alakult ki, viszont szerencsére nagy színészkedés után sem kapott piros lapot Bánhidi Bence, pedig Blaz Janc mindent elkövetett érte. A remeklő kapusoknak köszönhetően csak 10-9-re vezetett szünetben a Szeged, amely térfélcsere után is jól kezdett, három góllal is elhúzott, de a Barce 16-16-nál beérte.

A szegediek 21-18-ra is elléptek, ezután azonban minden előjel nélkül összeomlottak, egy 4-1-es sorozattal előbb egyenlített a Barcelona, majd a hibát hibára halmozó magyar csapat mellett el is robogott az ellenfél. Sorozatban négy gólt kapott a Szeged, mire újra betalált, az utolsó percnek már 26-23-as hátránnyal ment neki.

Dika Mem még szabaddobásból betalált, beszédes, hogy az első félidő kilenc találata után 19-ig jutott a második félidőben a Barca.

Ehhez hozzájárult a hazai csapat leromló védekezése, Thulin sem kapott ugyanannyi támogatást, a vége pedig egy eltékozolt hatalmas lehetőség lett. Az első félidőben elpazarolt helyzetek végül sokba kerültek, a Szegednek joggal lehet hiányérzete a mérkőzést követően, de nem ledolgozhatatlan a hátránya a visszavágóra, ami egy hét múlva esedékes.