Idegtépő meccsen, időn túli hetessel került előnybe az ETO a BL-ben

A címvédő Győri Audi ETO KC 25-24-re nyert az előző idényben ezüstérmes német HB Ludwigsburg otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén, szombaton.

A tavalyi BL-döntő óta már kétszer találkozott egymással a két együttes: a csoportkörben idegenben öt, hazai pályán 13 góllal győztek a győriek. Keretükből ezúttal Fodor Csenge és Estelle Nze Minko, a németektől Julia Niewiadomska hiányzott.

Jó kezdésének köszönhetően a 11. percben már négy találattal vezetett az ETO, ám a német bajnokcsapat csakhamar megfékezte ellenfele lendületét, és előbb felzárkózott mínusz egyre, majd a 22. percben egyenlített. Mindkét oldalon jó néhány lövőhelyzet kimaradt, de az utolsó hét percben a győriek céloztak pontosabban, így 16-14-es előnyben voltak a szünetben.

A második félidőt remek védekezéssel, és Viola Leuchternek köszönhetően gólokkal kezdték a hazaiak, így a meccs során először vezettek a 37. percben.

A címvédő 16 perc alatt mindössze kétszer talált a hálóba, nem kedvezett a játékstílusának, hogy egyre szakadozottabb volt a meccs.

Hét perccel a vége előtt háromgólos vezetésüknél lefagytak a németek, több gólt már nem szereztek, még büntetőből sem találtak be, az ETO viszont egy 4-0-s sorozattal zárt és egy időn túli büntetővel megnyerte a meccset, írja az MTI.

HB Ludwigsburg – 24:25 – Györi Audi ETO KC

. . . Kristina Jörgensen seals the win for the Hungarian team with a stunner after an intense battle from start to finish! #ehfcl #CLW #handball pic.twitter.com/pLJq4ys4wp

— EHF Champions League (@ehfcl) April 19, 2025