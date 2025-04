„Sokan csalódtak bennem, főként az édesapám” – egy híres olimpiai fotó kísérti a svédek atlétalegendáját

Gunhild Larking bizonyos értelemben egy elfeledett svéd sportsztár, azonban nagyon büszke arra, hogy 89 évesen még mindig kap rajongói leveleket. Az más kérdés, hogy nem az eredményei miatt (pedig azokra is büszke lehet), hanem egy közel hetven évvel készült ikonikus fénykép miatt.

A sportoló 1936. január 13-án született Jönköpingben, ahol a helyi AIF csapatában kezdett el magasugrással foglalkozni 13 évesen. Edzője sohasem volt, ezért a technikáját saját maga fejlesztette ki, és próbálkozott az ollózó, átlépő, majd hasmánt stílussal.

1952 és 1956 között zsinórban öt svéd bajnoki címet nyert, mindössze 16 évesen ott lehetett az 1952-es helsinki olimpián, ahol 155 centivel a kilencedik helyen zárt.

„Azt hiszem, különleges tehetséget kaptam a testemmel. Nyaranta minden nap futottam az erdőben, ugráltam a sziklákon, a gyökereken. Ez megalapozta a rugalmasságomat, és azt, hogy ilyen jól teljesíthettem” – nyilatkozta az Expressennek.

Az 1954-es berni Európa-bajnokságon a negyedik helyen végzett, mindössze egy centiméter választotta el a dobogótól.

Bár az 1950-es években Svédország egyik vezető női sportolója volt, Larkingnak nem csak szép emlékei vannak a karrierjéről.

„A fiatal korom meglehetősen érzékeny időszak volt. Természetesen sok öröm ért, de nem éreztem magam igazi versenyző típusnak, ráadásul nyomás alatt voltam. Nem mehettem táncolni, mert másnap versenyezni kellett, muszáj volt teljesítenem, hogy jó kislányként megfeleljek apám elvárásainak.”

Édesapja, Sven már korán felismerte, hogy lánya tehetséges, igazából sohasem erőltetett rá semmit, de bátorította, hogy figyeljen oda a sportolásra.

„Mindig figyelmes volt velem, versenyekre vitt. De amikor később barátom lett, konfliktus alakult ki, hiszen hirtelen két ember akart engem versenyekre vinni.

Egyre többször érezte azt, hogy túl sok elvárásnak kell megfelelnie. Ha például nem sikerült új rekordot felállítania, nem mutathatta meg, mennyire szomorú, csak a fürdőszobában mert sírni.

Sokáig úgy tűnt, a melbourne-i olimpiáról lemarad. Ahogy a Sport 1956. december 4-i száma írta:

„Svédországban a női atlétikát nem túlságosan támogatják. A svéd szövetség vezetői nagyon sokáig haboztak, hogy egyáltalán kiküldjék-e legjobb két atlétanőjüket, Almqvistet és Larkingot az olimpiára, hiszen úgy sincs esélyük. A nagyon csinos, szőke Larking csak az utolsó, pillanatban érte el a kitűzött szintet. Végül is mindkettőt kiküldték és mindkettő értékes helyezést szerzett.”

Az ausztrál utazás önmagában is élmény volt.

– emlékezett vissza, hozzátéve: nem sok svéd, pláne svéd nő volt, aki az 50-es években eljuthatott a távoli kontinensre.

A melbourne-i krikettpályán lezajlott versenyeken az első próbálkozásra 167 centimétert ért el, ami új svéd rekordot jelentett. Ez elég volt az olimpiai negyedik helyhez. Ráadásul csak azért maradt le a dobogóról, mert az ugyancsak 167-et teljesítő brit Thelma Hopkins és szovjet Marija Piszarjeva kevesebben rontott a verseny során.

(A magyar sportsajtóban említett Ingrid Almqvist 49,74 méteres teljesítményével ugyancsak egy értékes, 5. helyet ért el női gerelyhajításban.)

Miután kiderült, hogy Larking az olimpia alatt már terhesen versenyzett, úgy döntött, hogy 20 évesen befejezi a pályafutását.

„Egy kisfiúval a hasamban ugrottam az olimpián” – mesélte nevetve, hozzátéve, hogy ezzel nagy csalódást okozott sok embernek.

1957-ben feleségül ment gyermeke apjához, de úgy érzi, ezt a helyzetet a kényszer szülte.

„Nem volt más választásom. Nem volt semmilyen végzettségem, csak a középiskolát fejeztem be, így szinte kénytelen voltam kitartani ennél a kapcsolatnál. De soha nem éreztem magam boldognak, nem volt meg a nagy szerelem.”

A házaspár Malmöbe költözött, ahol Gunhild tanárnak készült. Összesen három gyermekük született, a házasságuk 1974-ig tartott.

„17 évig éltem vele, de csak a gyerekek érdekében” – mondta.

A melbourne-i olimpiának azonban volt még egy hozadéka, hiszen Gunhild Larking nem csupán a versenyen nyújtott teljesítményével kapott nemzetközi figyelmet: az olimpián készült róla egy olyan fotó, amely a Life (amely akkoriban a világ legnagyobb, több mint tízmillió példányban kiadott magazinja volt) év végi, karácsonyi számában is helyet kapott. Ez pedig mind az atlétának, mind George Silk fotósnak meghozta a hírnevet.

