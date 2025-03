Fodor Csenge a kupadöntőről: Körülbelül ötször nyertük meg a meccset

A Ferencváros női kézilabdacsapata hétméteresekkel nyerte meg a Magyar Kupa döntőjét a Győri ETO KC ellen, miután a rendes játékidő 23-23-ra végződött.

A Győr legutóbb 2021 májusában tudta legyőzni a Ferencvárost úgy, hogy nem hazai pályán játszott. Mivel a négyes döntőt Tatabányán rendezték, így ez a rossz sorozat folytatódott. Persze a győriek edzőjét, Per Johanssont nem ez foglalkoztatta elsősorban, hanem az, hogyan engedhette vissza a Fradit a csapata, ha végig vezetett a fináléban. Az ETO öttel sokáig öttel is vezetett, az utolsó 16 percben viszont egyetlen gólt dobott csak, ennek köszönhetően érte be az FTC. Johansson szerint 50 percig ült a meccsterve.

„A végén viszont támadásban nehezen alakítottunk ki helyzeteket, de továbbra is jól védekeztünk. Büszkének kell lennem a lányokra, de a meccsek csak a legvégén érnek véget, így természetesen csalódott is vagyok” – összegzett a vezetőedző.

Fodor Csenge, a győriek szélsője viszont ennél szigorúbban értékelt, úgy érezte, megérdemelték volna a győzelmet, mivel végig vezettek a mérkőzésen.

Körülbelül ötször nyertük meg a meccset, de mindig felkapaszkodott a Ferencváros, és jöttek a kapkodások, a helyzet nélküli lövések, amiket nem kellett volna vállalnunk. Egy kicsit hiányolom azt a gyors játékot, ami minket nagyon jellemez lerohanásban. Akkor léptünk el, amikor ezekkel a lehetőségekkel tudtunk élni és ráfutottunk a Fradira

– nyilatkozta a szélső az MTI-nek.

„Sajnos ma Laura Glauser erősebb volt fejben, mint a lövőink, szerintem ő nyerte meg ezt a kupát a Ferencvárosnak” – tette hozzá. A Ferencváros kapusa az egész meccsen remekelt, a hetesek során pedig négy védéssel segítette a csapatát. Erről egyébként elismerte Fodor, hogy nem sokat készültek a büntetőkre.