Rafael Nadal mesébe illő karrierje véget ért. Azt már korábban közölte a klasszis teniszező, hogy a málagai Davis Kupa-döntő lesz az utolsó torna, amin elindul, a házigazda Spanyolország pedig elveszítette a Hollandia elleni negyeddöntőt.

Az első egyes lett végül Nadal karrierjének utolsó meccse. A 38 éves hazai játékos Botic van de Zandschulp ellen lépett pályára, és hogy mekkora volt a nyomás mindkét teniszezőn, azt jól jelzi, hogy a holland három kettős hibát is ütött az első szervagémjében. Van de Zandschulp aztán 4-4-nél elvette Nadal adogatását, majd kiszerválta a szettet. A második játszma sokáig elég simán alakult, a holland kétszer is brékelte ellenfelét és 4-1-re is vezetett, Nadal ugyan 4-3-ra és 5-4-re is feljött, de végül ezt a felvonást is 6-4-re veszítette el.

Azt hiszem, hogy ez volt az utolsó profi teniszmeccsem egyesben. Ami valahol még jó is, mert ha ez volt az utolsó, akkor elveszítettem az első és az utolsó mérkőzésemet is a Davis Kupában. A kör bezárul

– mondta Rafa Nadal, aki a folytatásban a csapattársainak szurkolt.

For your fighting spirit. For your humility and kindness. For everything you’ve done for tennis. Gracias, Rafa. pic.twitter.com/tDicj5KUI5 — Davis Cup (@DavisCup) November 19, 2024

Carlos Alcaraz követte, az idén két Grand Slamet is megnyert spanyol pedig két szettben győzni tudott Tallon Griekspoor ellen, így aztán a párosmeccsre maradt a döntés. Alcaraz Marcel Granollersszel állt össze, míg Van de Zandschulp partnere Wesley Koolhof volt, a holland kettős pedig jobban bírta az idegek csatáját, két rövidítésbe torkolló játszmában verte a hazai párost, így Hollandia meglepetésre kiejtette Spanyolországot.

Húsz év, voltak jó és rossz pillanatok is. Együtt éltük meg ezeket, hálás vagyok Spanyolországnak és az egész világnak. Rendkívül szerencsésnek érzem magam, hogy ennyi szeretet kaptam mindenkitől, különösen a spanyoloktól

– mondta búcsúbeszédében Nadal, aki hozzátette, természetesen nem pont ilyen búcsúról álmodott, de annak örül, amilyen örökséget maga mögött hagy emberként és sportolóként egyaránt.

A testem jelezte, hogy már nem akar tovább teniszezni, nekem pedig el kell ezt fogadnom. Kiváltságos vagyok, mert a szenvedélyemet űzhettem profiként. Szerencsés vagyok, a családom, a csapatom, a barátaim miatt

– mondta Rafael Nadal.

Állva tapsolta a közönség az elérzékenyült Nadalt:

A küzdelmet soha fel nem adó spanyol játékos sokakat inspirált, ahogy Roger Federer is írta, még az ütőjén is változtatnia kellett, csak hogy felül tudjon kerekedni rajta. Nadal mind a négy Grand Slam-tornát megnyerte:

az Australian Opent és Wimbledont kétszer-kétszer,

a US Opent négyszer,

a Roland Garrost pedig rekordot jelentő tizennégy alkalommal.

A francia nyílt bajnokságon egészen elképesztő, 112-4-es mérleggel rendelkezik.

Pályafutása során összesen 92 tornát nyert meg, volt olimpiai bajnok is, 2008-ban, Pekingben állhatott a dobogó legfelső fokára.

2005 áprilisa és 2023 márciusa között 912 héten keresztül jegyezték a legjobb tízben a világranglistán, ez ugyancsak rekord, mint ahogyan a salakon aratott 63 tornagyőzelem is.

A Roland Garros mellett Barcelonában 12-szer, Monte-Carlóban 11-szer, Rómában 10-szer hódította el a trófeát, és

négyszer szettveszteség nélkül győzött Grand Slam-tornán, amire rajta kívül senki nem volt képes.