Nyoma veszett egy finn nőnek Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Laakso Kaisa Liisa Kristiina finn állampolgár ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 35 éves nőt 2025. augusztus 9-én Budapest XIX., Báthory utca, és a Köki terminál környékén látták utoljára, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.

Laakso Kaisa Liisa Kristiina körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, vállig érő egyenes, szőkés-barna hajú, kék szemű.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Laakso Kaisa Liisa Kristiina tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.