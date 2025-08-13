eltűnt személyrendőrségbudapest
Belföld

Nyoma veszett egy finn nőnek Budapesten

rendőrség
admin Rugli Tamás
2025. 08. 13. 16:55
rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Laakso Kaisa Liisa Kristiina finn állampolgár ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 35 éves nőt 2025. augusztus 9-én Budapest XIX., Báthory utca, és a Köki terminál környékén látták utoljára, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrök jelenleg is keresik.

Laakso Kaisa Liisa Kristiina körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, vállig érő egyenes, szőkés-barna hajú, kék szemű. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki  Laakso Kaisa Liisa Kristiina tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Emberölés gyanúja miatt indított nyomozást a legfőbb ügyész Sebestyén József halála ügyében
Molnár Áron kifigurázta a Belügyminisztérium kijelentését, miszerint az EESZT nem állt le, csak elérhetetlenné vált
Zöld sastól a harcos szurkolókig – képekben a Fradi BL-bravúrja
„Kifejezetten veszélyes, nem szívesen mennék be mellé a vízbe” – sosem látott bálnát fedeztek fel
Verekedés, nyolc napon túl gyógyuló sérülés – eltiltottak két magyar válogatott lovast
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik