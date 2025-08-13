Idén minden korábbi évinél kevesebb gazdátlan kempingfelszerelést hagytak hátra maguk után a Sziget fesztivál résztvevői, de rekordmennyiségű sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon – közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerdán az MTI-vel.

2025-ben csaknem 300 sátrat, 400 matracot, 100 hálózsákot, illetve számos polifoamfekhelyet, takarót, törölközőt, széket, ponyvát, asztalt és párnát, összesen mintegy 2000 eszközt szállítottak el.

Kiemelték, hogy a szervezet 120 önkéntessel gyűjtötte össze augusztus 12-én, a fesztivál zárása után azokat felszereléseket, amelyeket a fesztiválozók nem akartak hazavinni. A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és négy kisteherautót töltöttek meg. Ezen felül egy további, 3,5 tonnás járművet töltöttek meg a szakadt, már nem használható sátrakkal, ez utóbbiakat a Sziget fesztivál egy partnerszervezete hasznosítja, a fesztivál logójával ellátott táskákat, hátizsákokat és egyéb kiegészítőket készít majd belőlük – részletezték a közleményben.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018 óta gyűjti össze a Sziget Fesztivál zárása után a területen hátrahagyott sátrakat, matracokat és más felszereléseket, amelyeket aztán gyermektáborokban és a hajléktalan emberek ellátásában hasznosít a civil szervezet.

Az idei fesztivál hétfőn ért véget, fellépett többek közt Charlie XCX, Nelly Furtado és Chappell Roan is, a Kneecap viszont kitiltása miatt nem, ez azonban nem gátolta meg őket abban, hogy üzenjenek Orbán Viktornak.

Galériánk az idei fesztiválról: