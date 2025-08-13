Verekedés, nyolc napon túl gyógyuló sérülés – eltiltottak két magyar válogatott lovast

A Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI) hivatalos oldalán közölte, hogy augusztus 6-i hatállyal felfüggesztette két magyar korosztályos válogatott díjugrató, a 15 éves Szuhai Rodrigo és a 18 éves ifj. Szuhai Gyula versenyzői jogát. Lapunk hivatalos levélben érdeklődött a szövetségnél, hogy milyen indokkal függesztették fel a két lovas versenyengedélyét, illetve mennyi időre szól az eltiltásuk.

A FEI szóvivője válaszában azt közölte, „a felfüggesztések ideiglenes hatályúak, és az ügyet jelenleg is vizsgálják.”

Az eltiltás hátteréről július 31-én a Magyar Lovassport Szövetség közösségi oldalán megjelenő közlemény adott hivatalosnak mondható részinformációkat. Mint írták:

az elmúlt hétvégén egy somorjai nemzetközi lovas versenyhez kapcsolódó rendezvényen nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozó verekedésben vett részt két magyar és egy cseh sportoló. A verseny főbírója a három sportolót sárga lapban részesítette, diszkvalifikálta, s a magyar lovasokat a verseny elhagyására kötelezte.

A magyar szövetség hozzátette: a „szlovák rendőrség az elkövetőket kihallgatta, és megindította az eljárást”, de további részleteket nem közöltek, így nem nevezték meg sem a sértettet, sem az elkövető(ke)t.

A közleményben ugyanakkor azt is jelezték, hogy „a Magyar Lovassport Szövetség mindenben együttműködik a Nemzetközi Lovas Szövetséggel, és a leghatározottabban elítéli az erőszak és a rasszizmus minden formáját.”

Egy héttel később, augusztus 6-án már arról tájékoztatta lapunkat a szövetség, hogy rendkívüli elnökségi ülésen tárgyalták meg a somorjai esetet.