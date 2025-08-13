Biztos volt benne, hogy fel akarja szedni a brit híresség, de rá kellett jönnie, csak Tim az

Az ibizai Ocean Beach tengerparti klub már olyan vendégeket tudhatott magáénak, mint Ed Sheeran, Jason Derulo, Jack Grealish, Conor McGregor, tulajdonosa pedig Wayne Lineker, a világhírű korábbi focista és szakkomentátor Gary Lineker testvére, akiről köztudomású, hogy gyakran körbejár a szórakozóhelyén és beszélget a vendégekkel.

Egy brit nő, Lacy egy barátnőjével, Faye-jel ment el nyaralni Ibizára, egyik nap pedig ezen a szórakozóhelyen kötöttek ki. A nő a szeme sarkából észrevette, hogy ott van Lineker, akiről tudja, hogy évek óta egyedülálló és szereti az olyan típusú nőket, mint ő – mesélte el később Lacy egy TikTok-videóban.

Lineker aztán egy haverjával – akit Lacy Barrynek nevezett el – odalépett hozzájuk, meghívta őket eegy italra. Beszélgetésbe elegyedtek. Jól elvoltak négyesben, mikor a férfiak áthívták magukhoz a két nőt afterpartizni.

Azt hittem, bulizni megyünk, hatalmas lesz, lesz köztünk valami Wayne-nel, s úgy jövök vissza Torquay-be, hogy el vagyok jegyezve

– mondja a videóban Lacy, akinek akkor lett gyanús, hogy valami nem stimmel, mikor egy olyan autóba ültek be, hogy menjenek tovább, amely egyáltalán nem emlékeztet egy Range Roverre, amivel, gondolta, utazni fognak.

Aztán végül nem egy buliban kötöttek ki, hanem a sziget egy távoli részén fekvő hotel kétágyas szobájában. Lacy itt megkérdezte a férfit, hogy hogy hívják, megdöbbenésére az nem azt válaszolta, hogy Wayne, hanem hogy

Tim.

Lacy nem akart hinni a fülének, azt mondta a férfinek, „a te neved nem is Tim”, mire a férfi kötötte az ebet a karóhoz, hogy „de, de”, és ekkor esett le a nőnek, hogy

Ez nem Wayne Lineker. Most hogy belegondolok, egyáltalán nem is hasonlított Wayne Linekerre.

Lacy azt mondja, addig fel se tűnt neki, mennyire részegek is voltak.

A felismerés után a tiktoker azt hazudta, hogy rosszul érzi magát, próbáltak taxit fogni, de több mint egy óráig nem jött értük egy sem.

Abban a hotelszobában ragadtunk, Barry, Wayne, Faye és én, a legrosszabb proseccót kortyolgatva, miközben Ibiza királyai még javában buliztak.

Lacy videója gyorsan nagy népszerűségre tett szert, olyannyira, hogy az igazi Wayne Linekerhez is eljutott, aki arról érdeklődött viccelődve a kommentek között, hogy Barry nem a színész haverja, Dean Gaffney volt-e?

A nő azt válaszolta, hogy nem, nem volt olyan jóképű Barry, mint Gaffney, és hogy Lineker nyugodjon meg, bármelyik nap felismerné, csak az az este kicsit félrement.