Több mint egymillió látogatót vesztett a Pornhub, mióta a britek szigorítottak a korhatár-ellenőrzésen

Július végén lépett hatályba az Egyesült Királyságban az a szabályozás, aminek keretében a pornóoldalak elkezdték az önbevallásos módszernél szigorúbban ellenőrizni a felhasználók életkorát. Bár csak néhány hét telt el, a BBC szerint ennek már most komoly hatása van, a világ egyik vezető pornóoldala, a Pornhub például átlagosan napi egymillió látogatót vesztett.

A felmérést a Similarweb nevű adatelemző végezte el, ami a júliusi – tehát még a szabályozás bevezetése előtti – átlagos napi forgalmi adatokat hasonlította össze az augusztus 1. és 9. közötti számokkal. Az eredmények a Pornhub forgalma esetében 47 százalékos visszaesést mutatnak, hozzátéve azt is, hogy míg az oldalnaj júliusban átlagosan naponta 3,2 millió látogatója volt, addig augusztus első kilenc napjában már csak 2 millió.

A Pornhub mellett megvizsgálták még az Xvideos nevű oldal és az OnlyFans adatait is, előbbi esetében szintén 47, utóbbiéban 10 százalékkal esett a forgalom. A felmérés viszont rámutatott arra, hogy ezzel párhuzamosan néhány kisebb, kevésbé jól ellenőrzött oldal látogatottsága nőni kezdett a vizsgált időszakban.

A pornóoldalak használatának szigorítása a szigetországban az internethasználat átfogó szabályozásába illeszkedik, és a fentieken túl számos közösségi oldal és társkereső is jelezte az együttműkdödését. Az életkor igazolására a felhasználóknak több módjuk lesz a jövőben, de mindegyik túlmutat azon, hogy önbevallásos alapon arra az opcióra kattintsanak a felugró ablakban, hogy elmúltak tizennyolc évesek. Helyette megoszthatják a személyi igazolványuk adatait vagy a bankkártyaadataikat, de az oldal is lekérdezheti az adataikat egy működő e-mail címről, és telefonos ügyfélszolgálat is meggyőződhet a felhasználó nagykorúságáról.