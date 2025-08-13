kézilabdau19-es kézilabda vb 2025sportu19-es kézilabda vb
Döbbenetes utolsó perc: fordított és továbbjutott az izlandi kéziválogatott

2025. 08. 13. 14:47
Egészen elképesztő mérkőzést vívott egymással kedden a spanyol és az izlandi ifjúsági kézilabda-válogatott az Egyiptomban zajló korosztályos világbajnokságon.

A középdöntős meccs elsősorban az izlandiaknak volt fontos, hiszen a hibátlan csoportkört követően kikaptak Szerbiától, amely a csoportkörben súlyos, 18 gólos vereséget szenvedett a spanyoloktól. Ebből már körvonalazódott, hogy az izlandiak egy sikerrel továbbmehetnek, akkor pedig Szerbia bármit csinálhat az utolsó meccsén, ki fog pottyanni.

Izland így is játszott, az első félidőben már négy góllal is vezetett, de a második játékrész aztán óriási fej-fej melletti csatát hozott, felváltva vezettek a felek.

Bő egy perccel a meccs vége előtt még az északiaknál volt az előny, de egy gyors labdaszerzést követően Guido Bayo Giraudo egyenlített (30–30), sőt fél perc múlva Hugo Vila Lopez labdalopását egy félpályás, üres kapus góllal koronázta meg (30–31).

Bár gyors sportág a kézilabda, azért fél perc alatt nem olyan egyszerű két gólt szerezni – de Izland nem adta fel. Igaz, ehhez kellett a spanyolok butasága is. Előbb simán engedték lőni Dagur Árni Heimissont (31–31), majd gyors középkezdésből Bayo Giraudo anékül, hogy felnézett volna, tüzelt, csak éppen Sigurjón Bragi Atlason kapus már régen visszaért.

Maradt 15 másodperc, ez pedig elég volt ahhoz, hogy Ágúst Gudmundsson a szaggatottról megszerezze önmaga kilencedi és Izland továbbjutást érő gólját (32–31).

Izland ezzel ott van a negyeddöntőben, ráadásul a magyarok ágán: amennyiben legyőzi Dániát, Magyarország pedig a németeket, akkor a felek a legjobb négy között találkoznak.

