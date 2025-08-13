Döbbenetes utolsó perc: fordított és továbbjutott az izlandi kéziválogatott

A középdöntős meccs elsősorban az izlandiaknak volt fontos, hiszen a hibátlan csoportkört követően kikaptak Szerbiától, amely a csoportkörben súlyos, 18 gólos vereséget szenvedett a spanyoloktól. Ebből már körvonalazódott, hogy az izlandiak egy sikerrel továbbmehetnek, akkor pedig Szerbia bármit csinálhat az utolsó meccsén, ki fog pottyanni.

Izland így is játszott, az első félidőben már négy góllal is vezetett, de a második játékrész aztán óriási fej-fej melletti csatát hozott, felváltva vezettek a felek.

Bő egy perccel a meccs vége előtt még az északiaknál volt az előny, de egy gyors labdaszerzést követően Guido Bayo Giraudo egyenlített (30–30), sőt fél perc múlva Hugo Vila Lopez labdalopását egy félpályás, üres kapus góllal koronázta meg (30–31).

Bár gyors sportág a kézilabda, azért fél perc alatt nem olyan egyszerű két gólt szerezni – de Izland nem adta fel. Igaz, ehhez kellett a spanyolok butasága is. Előbb simán engedték lőni Dagur Árni Heimissont (31–31), majd gyors középkezdésből Bayo Giraudo anékül, hogy felnézett volna, tüzelt, csak éppen Sigurjón Bragi Atlason kapus már régen visszaért.

CRAZY 🤪🇮🇸 Things didn’t look good for Iceland into the last minute of a crucial game versus Spain 🇪🇸 — but everything changed in the last 20 seconds and they dramatically sealed their quarter-final berth ⚡️#Egypt2025 | @HSI_Iceland pic.twitter.com/zkHqBXvDT3 — International Handball Federation (@ihfhandball) August 12, 2025

Maradt 15 másodperc, ez pedig elég volt ahhoz, hogy Ágúst Gudmundsson a szaggatottról megszerezze önmaga kilencedi és Izland továbbjutást érő gólját (32–31).

Izland ezzel ott van a negyeddöntőben, ráadásul a magyarok ágán: amennyiben legyőzi Dániát, Magyarország pedig a németeket, akkor a felek a legjobb négy között találkoznak.