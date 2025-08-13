Megérkeztek a Nemzeti Gárda katonái Washingtonba, elkezdődtek a letartóztatások

Megjelentek az amerikai főváros, Washington DC utcáin a Nemzeti Gárda katonái. Erre egy nappal azután került sor, hogy Donald Trump elnök csapatokat vezényelt a fővárosba és átvette az irányítást a helyi rendőrség felett, arra hivatkozva, hogy az erőszakos bűnözés kicsúszott a hatóságok ellenőrzése alól.

Kedden este páncélozott járműveket lehetett látni a főváros forgalmas csomópontjainál és a turisták által kedvelt helyszíneken. A hatóságok közölték, hogy

összesen mintegy 800 nemzeti gárdista és további 500 szövetségi rendvédelmi tiszt teljesít majd szolgálatot a városban.

Muriel Bowser, Washington demokrata párti polgármestere – aki tagadja, hogy a bűnözés elszabadult volna a városban – „autoriter lépésnek” nevezte a csapatok bevezénylését. Trump azt is kilátásba helyezte, hogy hasonló erődemonstrációt alkalmaz majd New Yorkban és Chicagóban, amelyek szintén demokrata irányítás alatt állnak.

A terepszínű egyenruhás katonák hétfő óta folyamatosan érkeznek a fővárosba. Több kormányzati épület előtt barikádokat állítottak fel, turisták is fotózkodtak velük.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt tájékoztatása szerint hétfő este óta

23 embert tartóztattak le szövetségi ügynökök, a többi között emberölés, fegyverrel elkövetett bűncselekmények, drogkereskedelem, szeméremsértés, zaklatás és veszélyes vezetés miatt.

A szóvivő szerint ez még csak a kezdet: a Trump-adminisztráció a következő hónapban „kíméletlenül” letartóztat mindenkit, aki törvényt sért.

Annak ellenére, hogy a városban elkövetett erőszakos bűncselekmények száma 2023 óta jelentősen visszaesett, Trump hivatalba lépésének napján 30 éves mélypontra süllyedt, az elnök hétfőn „közbiztonsági vészhelyzetet” hirdetett Washingtonban. Trump azután kezdett el beszélni a városi rendőrség szövetségi irányítás alá vonásáról és a nemzetőrség bevetéséről, miután Edward Coristine-t – a kormányzati hatékonysági hivatal „Big Balls” becenevén ismert 19 éves korábbi alkalmazottját – a múlt héten egy csoport fiatal megtámadta az autója közelében.

