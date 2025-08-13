Instant karma: büntetőfékezett a taxis előtt, de jobbról feltűnt valami, amit ő sem várt

Büntetőfékezett egy autós az óbudai Szentendrei úton egy taxis előtt, amit a taxi kamerája fel is vett, majd a Budapesti Autósok Youtube-oldalára is feltöltötték azt. A videó végén azonban a büntetőfékező ember jár pórul.

A videón jól látszik, hogy a taxis kisorol a külső sávba, majd bevágódik elé egy Honda, ami elkezd hirtelen fékezni. Amikor a taxis megpróbál átmenni az ütközés elől a másik sávba, még meg is rántja a kormányt, hogy kizárja előle a menekülést.

Csakhogy ebben a pillanatban jobbról elkezd szirénázni egy rendőrautó, és látható, hogy azonnal félre is állítja a hondást.