„Mint egy óvóhely” – Hadházy azt állítja, újabb képeket kapott Hatvanpusztáról

„Újabb képeket kaptam Hatvanpusztáról” – írta a Facebookján Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki a napokban több fotót is közzétett a tízmilliárdos ingatlanegyüttesről.

Most azt írta,

az egyik képen az épület alatti pincerendszer újabb részlete látszik egy újabb titokzatos nehéz vasajtóval. Korábban elmondtam, hogy – mint ahogyan a légifelvételeken látszik –, a téglafalon kívül 60 centis vasbeton falak vannak. Mint egy óvóhely… A másik kép a belső udvar medencéjének építéséről készült. Vajon egy »mezőgazdasági üzem« esetén ennek mi a funkciója? Tűzvíz tározó? Juh itató? Kacsaúsztató?

Hadházy beszámolója szerint a képeket három különböző forrásból kapta, mindannyiuk a miniszterelnök apjának tulajdonában álló uradalom építésén dolgozott korábban. Hadházy azt írta, ők egyöntetűen azt állították, hogy a földalatti járatok falazatát ukrán vendégmunkások építették, a fővállalkozó pedig Mészáros Lőrinc cége volt.

Hadházy Ákos augusztus 2-án idegenvezetést tartott a birtok körül. Az eseményre több száz érdeklődő látogatott el az Alcsútdoboz közelében található területre, ahol létrákról, emelőkosaras autóról igyekeztek eldönteni, hogy gazdaság vagy kastélyszerű lakóingatlan-e az elmúlt évtizedben felépült épületcsoport, a szomszédos, Mészáros tulajdonban álló telken pedig antilopokat és zebrákat találtak.

Orbán Viktor korábban beszélt arról, hogy Hatvanpuszta egy gazdaság, amely az édesapjáé, de Hadházy nemrég arról is posztolt, hogy az energetikai tanúsítványt a területen lakóépületre kérték.