Hajós András a zsűripultba való visszatéréséről: Nekem szükségem nincs erre, az életemet nem befolyásolja

2025. 08. 13. 19:28
A minap lapunk is beszámolt arról, hogy visszatér a TV2-re a Sztárban Sztár All Stars. A zsűriben ezúttal is Liptai Claudia, Stohl András, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András foglalnak majd helyet – utóbbi visszatérése azonban többeket meglepett azután, hogy A Nagy Duett tavaszi évadában számos meghökkentő beszólása volt az élő adások alkalmával. Ezekről a múlt hónapban azt mondta: a saját mértéke szerint is kicsit túlzásba esett.

Hajós a zsűripultba való visszatérésével kapcsolatban most a Blikkel beszélgetett a műsor sajtótájékoztatóján. Mint mondta, nem lepődött meg a csatorna felkérésén.

Titkon azért egy kicsit számítottam rá. A legutóbbi Sztárban Sztár olyan siker volt a számok, hangulat és nézői fogadtatás tekintetében is, hogy azt gondoltam, na, ezt azért ha eszünk van, akkor meg akarjuk ismételni

– fogalmazott Hajós, aki bevallása szerint akkor sem csüggedt volna, ha a számításai nem jönnek be.

Nekem szükségem nincs erre, az életemet nem befolyásolja, nekem ebből kevesebb is elég. Nagyon sok más megkeresést kapok, olyan televízióktól is, amelyekbe mások örömmel vágynak és valók is abba, de nekem az nem érdekes. Én ilyen kimazsolázó vagyok.

A műsorvezető saját kedvenc „mazsolájának” az immár 11. évadával futó Dalfutár című YouTube-műsort nevezte, de kiemelte, hogy kifejezetten élvezte a Sztárban Sztár All Stars legutolsó évadát is, a zsűritársak közti baráti légkör és a magas színvonalú produkcióknak köszönhetően.

Hajós szerint a visszatérő évad versenyzői között sok már befutott, elismert sztár van, ami könnyebbé teszi számára az őszinte, akár kritikus visszajelzéseket is. Hozzátette, hogy bár sokan fikázó és cinikus zsűritagként ismerik, csak akkor kritikus, ha valóban nem jó a produkció, és meglátása szerint ritkán jó. Ha azonban valami kiválóan sikerül, annak ő örül a legjobban.

De nemcsak a versenyzőkkel, saját magával szemben is szigorú: amellett, hogy zsűrizik és műsorvezetőként is hallhatjuk/láthatjuk, Hajós többszörös aranylemezes dalszerző és énekes is, de nem ragasztja magára az énekes címkét.

Engem nem hallotok énekelni, mert nem vagyok elégedett azzal, ahogy énekelni tudok, vagy amilyen hangszerrel a torkomban születtem, és amilyen munkát belefektettem, hogy annak valamilyen hangja legyen

– ismerte be, megjegyezte viszont, hogy úgy véli, azért sokaknál jobban énekel, és sokaknak nem kéne vele együtt énekelnie.

