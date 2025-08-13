16 éves lett Epres Panni lánya, a modell fotókkal köszöntötte Barkát

Idén lett nagykorú Epres Panni és Benedek Tibor fia, Mór, míg lányuk, Barka a 16. születésnapját ünnepli augusztus 13-án. Ez alkalomból édesanyja az Instagramján osztott meg róla pár képet, élete különböző szakaszaiból.

És íme a másik csodám. Ma 16. #istenéltessenkincsem #végtelenül #örökké

– olvasható a modell posztjában, amelyet a fotókkal együtt a profilján, ide kattintva lehet megnézni.

Epres idén tavasszal a Nők Lapjának azt mondta, hogy gyermekei a sportban mindketten küzdelmes utat választottak. Korábban elárulta: fia az apja nyomdokaiba lépett, és vízilabdázik, lánya pedig balerinának készül.