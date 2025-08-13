epres panni
Szórakozás

16 éves lett Epres Panni lánya, a modell fotókkal köszöntötte Barkát

RTL Klub
admin Csontos Kata
2025. 08. 13. 12:36
RTL Klub

Idén lett nagykorú Epres Panni és Benedek Tibor fia, Mór, míg lányuk, Barka a 16. születésnapját ünnepli augusztus 13-án. Ez alkalomból édesanyja az Instagramján osztott meg róla pár képet, élete különböző szakaszaiból.

És íme a másik csodám. Ma 16. #istenéltessenkincsem #végtelenül #örökké

– olvasható a modell posztjában, amelyet a fotókkal együtt a profilján, ide kattintva lehet megnézni.

Epres idén tavasszal a Nők Lapjának azt mondta, hogy gyermekei a sportban mindketten küzdelmes utat választottak. Korábban elárulta: fia az apja nyomdokaiba lépett, és vízilabdázik, lánya pedig balerinának készül.

Kapcsolódó
Epres Panni a gyerekeiről: Mindketten küzdelmes utat választottak
Mint mondja, más szülő talán megóvná a gyerekét a kudarcoktól, ő viszont támogatja, hogy Benedek Tiborral közös fia és lánya maguk hozzák meg a döntéseiket.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Jennifer Aniston és Gwyneth Paltrow szoktak beszélgetni közös exükről, Brad Pittről
Félelmetes videón, ahogy a vihar letépi egy amerikai börtön tetejét
Ritkaság, de Christopher Lloyd a nála 31 évvel fiatalabb feleségével mutatkozott
Visszatér a Sztárban Sztár All Stars: Muri Enikő, Pintér Tibor és Varga Viktor is versenyeznek
Kigyulladt egy BKV-busz a Belvárosban, a tűz átterjedt egy lakatlan épületre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik