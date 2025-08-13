emberölés gyanújalegfőbb ügyészségnyomozássebestyén józsef
Emberölés gyanúja miatt indított nyomozást a legfőbb ügyész Sebestyén József halála ügyében

2025. 08. 13. 14:30

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el Sebestyén József ügyében – erősítette meg az Indexnek Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője.

A lap azt a tájékoztatást kapta, hogy egy magánszemély tett feljelentést, miszerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, eddig tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki később – feltehetően a bántalmazás következtében – elhunyt. A szóvivő szerint az eseménysor jelenleg emberölés bűntette gyanújának megállapítására alkalmas.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el. A nyomozást a rendőrség folytatja le. A tényállás felderítése, a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet

– közölte a Legfőbb Ügyészség szóvivője.

A lap emlékeztet rá, hogy a Btk. szerint magyar állampolgár sérelmére nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett olyan cselekmény esetén, amely a magyar törvény szerint büntetendő, a magyar büntetőtörvényt kell alkalmazni.

Sebestyén József július 6-án vesztette életét egy ukrajnai kórházban. A halála körülményeit azóta is rengeteg bizonytalanság és ellentmondás övezi: a családja szerint a beregszászi vállalkozót vasdorongokkal verték meg az ukrán hadsereg emberei, miután a nyáron Beregszászról mozgósították. A kiképzőtáborból videórészletek is kikerültek arról, hogy a térden álló, katonaruhás férfit csicskáztatják, alázzák. Sebestyén három nap múlva elhagyta a kiképzést, néhány nappal később maga ment be a beregszászi kórházba, ahol a hivatalos jelentés szerint tüdőembóliában halt meg július hatodikán. Az ukránok tagadják, hogy a férfi a bántalmazásba halt volna bele, vizsgálatot is indítottak az ügyben, a magyar kormány közben következetesen azt kommunikálja, hogy Sebestyén Józsefet halálra verték, Ukrajnában pedig embervadászat zajlik.

