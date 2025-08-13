Lányi Lala megmutatta ritkán látott fiát: „Szeretném, ha a saját jogán érvényesülne, nem az ismertségem árnyékában élné le az életét”

Lányi Lala, a Kozmix frontembere nemrég a hot! magazinnak adott interjút, melyben fiáról, Beniről mesélt.

A szerető szigorral történő nevelés és a világ dolgaira való nyitottság kiindulópont volt az életünkben. Számomra rendkívül fontos, hogy hiteles, megbízható ember legyen, határozott értékrenddel, és közben minden helyzetben ember tudjon maradni az embertelenségben is

– idézte a zenészt a Bors.

Olyan a világ, hogy nem lehet mindenre felkészíteni a gyermekeinket, de törekszünk rá, és arra is, hogy át tudjunk adni minden olyan élettapasztalatot, ami segít abban, hogy önerejéből ne csak létezni tudjon, hanem a legjobbat hozza ki magából. Én csak a világot és a lehetőségeket mutathatom meg neki, de az útját Beni választja meg.

Mint mondja, fiából az évek alatt talpig férfi vált, ami annyira jó, amennyire nehéz is, hiszen édesapjához hasonlóan Beni is kitartó és önálló.

Nehézségben is csak ritkán kérünk segítséget, mert elhisszük, hogy bármire képesek vagyunk. A felszín alatt mindketten nagyon érzékenyek vagyunk, nagy az igazságérzetünk, nem mismásolunk, mindenben kiállunk magunkért és másokért, ha kell, cselekvő módon. Figyelünk az egészséges életmódra és a testmozgásra. Ezzel együtt az édesanyjára is sokban hasonlít, és ez pont így is van jól. Emellett Beni zeneértő és zenekedvelő srác, ami nem feltétlenül miattam alakult így.

Bár hallgatni szereti a zenét, Lányi Lala fia nem ezen a pályán szeretne elhelyezkedni. Az informatika és a kommunikációs ismeretek érdeklik, illetve jó érzéke van az angol nyelvhez is.

Éppen most tett sikeres vizsgát előre hozott emelt szintű angol érettségin. Mondhatom, hogy most már bőven utolért, és túl is nőtt rajtam az angol nyelv ismeretében és informatikában is, miközben e téren aktívan frissítem a tudásomat, olykor éppen általa. Büszke vagyok rá, és minden bizonnyal még leszek is, többek között arra, amit szakmailag fel fog majd építeni. Ezért is szeretném, ha a saját jogán érvényesülne, nem pedig az ismertségem »árnyékában« élné le az életét. A mi kis világunkban én az ő számára Apa vagyok, ő pedig nem csupán egy ismert előadóművész fia, hanem önmaga

– tette hozzá az édesapa.