Lehet, hogy Nadal lejátszotta az utolsó meccsét?

A 38 éves, 22-szeres Grand Slam-győztes spanyol sztár már korábban bejelentette, hogy ezen a tornán búcsúzik a profi tenisztől.

A spanyol kapitány, David Ferrer az első meccsre jelölte a hollandok ellen, s bár voltak nagyszerű megoldásai, a kemény borításon inkább Van de Zandschulp akarata érvényesült.

Botic van de Zandschulp defeats Rafael Nadal 6-4, 6-4. The Dutch win the first singles match of the tie. 👏#DavisCup pic.twitter.com/TwGF5X7XWW

— Tennis Channel (@TennisChannel) November 19, 2024