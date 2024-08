Kopasz Bálint a bronzérme után: Majd kiderül, hogy megyek-e tovább, vagy vesztesként fogom befejezni

Két magyar érmet hozott szombaton a párizsi kajak-kenu versenyek zárónapján a férfi K-1 ezer méteres döntője: Varga Ádám ezüstöt, a címvédő Kopasz Bálint bronzot nyert Vaires-sur-Marne-ban.

A 24 éves Varga rendhagyó taktikát választott, a táv első felén kicsit leszakadt a portugál Fernando Pimenta és Kopasz mögött, a második ötszáz méteren azonban robbantott és mind a két riválist megelőzte, más kérdés, hogy a cseh Josef Dostál mindenkit meglepve az élre tudott állni, őt már nem bírta befogni a magyar kajakos, aki így is szenzációs ezüstöt nyert.

Érdekes volt ez tőlem, mert nem sokszor csináltam olyat, hogy komoly versenyen ennyire lemaradok az elején és a végét húzom meg. A rajt előtt láttam, hogy bekerültem Pimenta és Bálint közé, ők az elejét mindig meg szokták húzatni, így bennem volt, hogy válasszak egy ilyen taktikát, ők meg kifárasztják egymást. Két futam volt egymás után, mindenki picit fáradtabb volt, sok volt a hínár, úgy döntöttem, hogy picit lazábban kezdek. Utólag örülök, hogy ezt választottam, mert nagyon jó eredménye lett, belülről is sokkal izgalmasabb volt a verseny

– mondta Varga Ádám a magyar újságíróknak és elárulta, meglepte őt Dostal, de gratulál a cseh versenyzőnek az aranyéremhez, mert nagyszerű volt, amit véghez vitt.

Varga nevét 2021-ben, a tokiói olimpián tanulta meg az ország, amikor meglepetésre második helyen végzett az akkor győztes Kopasz mögött. Azóta bizonyította, hogy nem kifutott eredmény volt az tőle, van már ezüstérme világbajnokságról is a királyszámban, 500-on pedig Európa Játékokat nyert tavaly. Adta magát a kérdés, hogy össze lehet-e hasonlítani a három évvel ezelőtti és a mostani olimpiai ezüstöt.

„Mást jelent a két ezüstérem. Tokióban az első olimpiámon voltam, hat közé vártam magam, aztán amikor beértem a célba, nem tudtam, hogy harmadik vagy negyedik vagyok, majd kirakták, hogy második, akkor nagyon-nagyon boldog voltam. Azzal nem tud felérni a mostani.

Nagyon örülök ennek, félreértés ne essék, de sokkal nagyobb boldogság volt Tokió, az nagyon hirtelen jött, nem akartam elhinni.

Azóta a versenyek azt mutatták, hogy a legjobb háromban van keresnivalóm, volt egy belső elvárás is magam felé, hogy szeretnék érmet szerezni. Nagyon büszke vagyok magamra, hogy sikerült megcsinálni, de a tokiói meglepetésérmezéssel nem nagyon tud versenyezni” – mondta az ezüstérmes.

A címvédőként érkező, többszörös világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint úgy értékelt, hogy összességében jó pályát tudott evezni még annak ellenére is, hogy a vége nem volt olyan dinamikus, mint ahogy szokott. A győztes cseh teljesítménye őt is meglepte, rég látták versenyezni ugyanis.

A bronz nekem annyira nem tetszik, akkor már inkább az ezüst. De ilyen mezőnyben, ami mégiscsak a királyszám, mindig nagy öröm felállni a dobogóra. Megnyugodtam, mikor befutottam, ilyen fáradtnak régen éreztem magamat. Az egész testem besavasodott, mintha ólmot kötöttek volna a lábamra és a felső testemre

– mondta a versenyről.

Felmerült, hogy nem feltétlen kedvezett neki a menetrend, és ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy jobb lett volna, ha előbb van az egyes, mint a páros, de mivel nem jutottak be Vargával az A döntőbe, így utána csak 80 százalékos erőbedobással eveztek, amivel tudtak tartalékolni. Hozzátette, nem is biztos, hogy lett volna most egyesben érme, ha a párosban is a legjobbak közé jutnak.

Édesanyja, Demeter Irén – aki egyben az edzője is – gratulált neki, de részletesebben majd csak később beszélik át a történteket. Kopasz az anyján az őszinte boldogságot látta, mert tudja, milyen nagy eredmény az olimpiai dobogó.

Az meg majd kiderül, ezek után van-e kedvem folytatni. Maximalista vagyok, mindig az aranyért megyek, lehet, hogy most ez ad majd egy löketet, hogy győztesként fejezzem be a karrieremet, mert vesztesként senki sem szereti. Ha úgy döntök, hogy befejezem, akkor nem győztesként teszem, és az nem jó. Pár hét múlva kiderül, hogy vesztesként fogom-e befejezni, vagy megyek tovább, hogy győztesként szálljak ki a hajóból

– mondta a 27 éves Kopasz Bálint.

A magyar kajak-kenu válogatott összesen hét érmet nyert a párizsi olimpián, az ugyanakkor 1976 óta először fordul elő, hogy nem jött össze az arany. A mieink négy ezüstöt és három bronzot lapátoltak össze.