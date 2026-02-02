A brazil influenszer nagy támogatója volt Trump bevándorlás-ellenes ügynökségének, az ICE őt is letartóztatta

A bevándorlás-ellenes ügynökség, az ICE letartóztatott egy brazil influenszert, aki rendszeresen posztolt arról, hogy Donald Trump drasztikus fellépése kizárólag a bűnözők ellen irányul.

A Guardian szerint Júnior Peña egyik nemrégiben közzétett videójában több százezres közösségi médiás követői tábora előtt újra támogatásáról biztosította az amerikai elnököt. .

„Támogatom Donald Trumpot – kedvelem az embert” – jelentette ki a brazil TikTok-os és Instagram-os influenszer, akinek a fiókjai „az Egyesült Államok valóságát” voltak hivatottak bemutatni.

Egy korábbi videójában Peña arra kérte a brazilokat, hogy maradjanak nyugodtak és ne essenek kétségbe, azért mert arról érkeztek jelentések, hogy az ICE ügynökei migránsokat, köztük brazilokat is összegyűjtenek. „Mindannyian bűnözők. A legtöbben” – állította az akciókról.

A lap szerint azonban szombaton Pená-t is őrizetbe vették, és a New Jersey állambeli Newark fogolytáborába szállították. Egy barátja a helyi újságnak, a Brazilian Timesnak azt mondta, hogy Pená-t egy bírósági tárgyalás elmulasztása miatt vették őrizetbe. A fogvatartott ügyvédje, Andrew Lattarulo megpróbálta megoldani a helyzetet és megakadályozni, hogy egy másik államba szállítsák.

A brazil influenszer a hírek szerint 2009 óta él az Egyesült Államokban, és Belo Horizontéból, Minas Gerais fővárosából származik, ahonnan nagy számban vándoroltak ki az Egyesült Államokba és Európába.

Peña közösségi hálózatain keresztül rendszeresen kritizálta Brazília jelenlegi, baloldali elnökét, Luiz Inácio Lula da Silvát, és támogatta Trump szövetségesét, a szélsőjobboldali Jair Bolsonarót.

Az Egyesült Államok becslések szerint 2 milliós brazil közösségét súlyosan érintette Trump migránsellenes offenzívája, a kitoloncolt brazilok száma tavaly 2785 fővel rekordmagasságot ért el a korábbi 1640-nel szemben.