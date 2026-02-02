Kínos helyzet a téli olimpián: nem tudtak átadni egy felvonót, közlekedési káosz várható Cortinában

Már korábban komoly kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy elkészül-e időben egy sífelvonó, amellyel az olimpia női síversenyeire szállítottak volna nézőket. Most már egyértelmű, hogy a projekt befuccsolt, a szervezők pedig lóhalálában keresik a megoldásokat.

Az egyik kapkodós ötlet szerint a játékok szervezői az iskolák bezárását kérték, hogy enyhítsék a síterep közlekedési rendszerére nehezedő nyomást.

A projektet régóta vitatták

A felvonó építése kezdettől fogva viták kereszttüzében állt. A helyszín geológiai bizonytalanságai (az építkezés során a lejtő csúszni kezdett, és körülbelül harminc méter hosszú repedés keletkezett), valamint a rövid kivitelezési idő miatt a piacvezető cégek nem is vettek részt a projekt pályázatán.

A szerződést végül a Graffernek ítélték oda, egy olyan cégnek, amelynek korábban nem volt tapasztalata kötélpályák és kabinos felvonók építésében. A tervek szerint a felvonó az Apollonio völgyállomástól a Mortisa közbenső állomáson át a Socrepes hegy állomásig vinné az utasokat, az ötven kabin óránként 2400 főt juttatott volna a célállomásig.

A vitatott projektet azért is bírálták, mert nem terveztek parkolóhelyeket a völgyben, és az is kétséges, hogy az olimpia és paralimpia után szükség lenne-e a felvonóra.

Talán január 12-re lesz megoldás

Az ügyre jellemző, hogy a Simico, az olimpiai infrastruktúráért felelős állami ügynökség múlt pénteken még azt nyilatkozta, hogy a munkálatok az ütemterv szerint haladnak.

Azonban egy január 29-én kelt, Belluno tartomány központi kormányzatának legfőbb képviselőjéhez intézett levelében Andrea Francisi, a játékok operatív igazgatója azt állította, hogy Simico előző nap értesítette a szervezőket, hogy a kabinos felvonót nem szállítják le a tervezett határidőn belül.

Simico viszont szombati közleményében azt nyilatkozta, hogy a felvonó építése folyamatban van, és a végleges üzembe helyezéshez szükséges biztonsági ellenőrzéseket a következő hétre tervezik.

A legfrissebb hírek szerint az új felvonó legkorábban február 12-én helyezhető üzembe, már ha sikerül megoldani a hét elején a technikai problémákat.

Ez viszont azt jelentené, hogy a férfi és női lesiklás (február 7–8.), a férfi és női csapatkombináció (február 9–10), illetve a férfi szuper-óriásműlesiklás (február 11.) idején a szerkezet még nem fog üzemelni, és ez óriási közlekedési káoszt okozhat.