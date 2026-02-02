Egy kolbászreklámtól Shakespeare-ig: Paul Mescal megérkezett, és marad is

Ki lehet elég dörzsölt ahhoz, hogy egy focisérülésről azt hazudja, valójában egy elvetemült rabló törte el az állkapcsát? És hogyan juthat el ugyan ez az ember egy kolbászreklámtól odáig, hogy magát a legendás William Shakespeare-t alakítsa egy erősen Oscar-várományos produkcióban? Paul Mescal eddig leélt harminc éve minden, csak nem hétköznapi. Portré.

Van az a jelenség, amikor az ember új szót tanul, és hirtelen olyan, mintha mindenhol csak azt hallaná és olvasná. Kissé ezt az érzést kelti Paul Mescal is: ha egyszer tudomást szereztél a létezéséről, onnantól nem lehet nem észrevenni. A cikk tartalmából Cikkünkből többek között kiderül, hogy miért választotta a sport helyett inkább a színészetet,

hogyan küzdötte fel magát a kajareklámokból a színpadra és a mozivászonra,

miért élvezi azt, hogy a nézők nem tudják, mit visz be magából a szerepeibe,

melyik rendezővel kezdett el szárba szökenni a maga Scorsese-De Niro kapcsolata,

és miért inspirálja és ijeszti meg egyszerre, amikor Paul McCartneyként látja magát vissza a képernyőn.

