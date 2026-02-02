Egy kolbászreklámtól Shakespeare-ig: Paul Mescal megérkezett, és marad is

Van az a jelenség, amikor az ember új szót tanul, és hirtelen olyan, mintha mindenhol csak azt hallaná és olvasná. Kissé ezt az érzést kelti Paul Mescal is: ha egyszer tudomást szereztél a létezéséről, onnantól nem lehet nem észrevenni.
A cikk tartalmából
Cikkünkből többek között kiderül, hogy
- miért választotta a sport helyett inkább a színészetet,
- hogyan küzdötte fel magát a kajareklámokból a színpadra és a mozivászonra,
- miért élvezi azt, hogy a nézők nem tudják, mit visz be magából a szerepeibe,
- melyik rendezővel kezdett el szárba szökenni a maga Scorsese-De Niro kapcsolata,
- és miért inspirálja és ijeszti meg egyszerre, amikor Paul McCartneyként látja magát vissza a képernyőn.
