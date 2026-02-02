Bayer Zsolt a Gyöngyösön tüntető cigányokról: Mennyivel jobb lett volna nekik is, meg a világnak is, ha bűnözés helyett szart pucolnak a vonaton

Azok a cigányok, akik odamentek Gyöngyösre a másfél méteres priuszukkal, a rablástól az emberölésig, és ott üvöltöztek, mennyivel jobb lett volna nekik is, meg a világnak is, ha bűnözés helyett szart pucolnak a vonaton

– fejtette ki a véleményét a Lázár János fórumán történtekről Bayer Zsolt az Igazság órája című műsorban, melynek műsorvezetője Németh Balázs.

Bayer hozzátette, a miniszternek valóban volt egy félreérthető félmondata, de az nem arról szólt, hogy aki cigány, az pucoljon vécét, és egy kis rosszindulattal félremagyarázták. Példaként említette Kövér László „köteles” beszédét, amelyet sokan úgy értelmeztek, hogy aki nem fideszes, az akassza fel magát. Németh Balázs ehhez annyit fűzött hozzá, hogy a félremagyarázás a körúton belüli SZDSZ-es kör módszere.

Mint ismert, Lázár ominózus kijelentése miatt tüntetők jelentek meg a gyöngyösi fórumán, akikről már Orbán Viktor is azt állítja, hogy 20 ezer forint plusz benzinpénzért toborozta őket a Tisza Párt, és bűnözők.