Két évvel ezelőtt, 2024. február 2-án került nyilvánosságra, hogy Novák Katalin akkori államfő köztársasági elnöki kegyelmet adott a börtönbüntetését töltő K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának falazó korábbi igazgatóhelyettesnek. Ebből az ügyből robbant ki a bicskei pedofilbotrány és a kegyelmi ügy, ami rövid úton Novák (és a kegyelmet igazságügyi miniszterként ellenjegyző Varga Judit) lemondásához vezetett, és a NER történetének legnagyobb politikai botrányává vált.

A kegyelmi ügy hullámain ismerte meg először a szélesen vett nyilvánosság Magyar Péter nevét is, aki korábban Varga Judit férje volt, EU-s diplomataként dolgozott, majd az államhoz köthető cégekben, így például a Diákhitel Központnál vállalt vezető tisztségeket. Novák és Varga lemondása után előbb Novák Katalin egykori tanácsadója, az őt mai napig védő Skrabski Fruzsina egyik bejegyzése alatt kezdte követelni a pedofilbotrány elkövetőinek felelősségre vonását, majd nem sokkal később bejelentette, hogy lemond minden állami társaságban betöltött tisztségéről. Ezt követően interjút adott a Partizánnak, a többi pedig már történelem.

Magyar: Orbán Viktor kormánya tudtával több ezer gyermeket tettek tönkre

Mostani megszólalásában Magyar is úgy jellemzi az eseményeket, mint amelyek az egész országot megrázták, és kijelenti, hogy Orbán Viktor és a kormánya tudtával több ezer gyermeket tettek tönkre az utóbbi években lelkileg és fizikailag is.

A botrány nem az orbáni hatalom lelkiismeret-furdalásából robbant ki. Nem azért, mert ott fent valaki a Karmelitában azt mondta, hogy állj, ez már nekünk is vállalhatatlan. Hanem azért, mert kiderült, mert lebuktak. És amikor lebuktak, akkor sem a felelősségre vonás volt az első reakciójuk, hanem a mentegetőzés

– mondta Magyar Péter, aki szerint éppen az maradt el az ügy kezelése során, hogy a felelősöket megbüntessék, a bántalmazott gyerekek segítséget kapjanak, a gyermekvédelmi rendszerben pedig megszűnjenek a politikai kinevezések, hogy végre szakmai alapú lehessen a működés.

„2024. február 2-án nem azért döbbentünk meg sokan, mert addig nem láttunk hazugságot, cinizmust vagy képmutatást, hanem azért, mert a kegyelmi botrány megmutatta, a hatalom, a Fidesz képes a legvédtelenebbeket, a gyermekeket is kihasználni, és ha szükséges, politikai védőpajzsként maguk elé rántani” – folytatta a Tisza Párt elnöke, aki külön kiemelte, hogy Orbán Viktor a mai napig nem számolt be arról, hogy milyen szerepe volt neki és a családjának a kiosztott elnöki kegyelemben.

Bicske: „az orbáni gyermekvédelemi egyik állomása”

Magyar ezt követően a Szőlő utcától kezdve sorolni kezdte azokat az ügyeket és helyszíneket, ahol a gyanú szerint súlyos visszaélések és bűncselekmények történtek állami intézményekben nevelt fiatalok kárára. Ezt követően megjegyezte, hogy a bicskei gyermekotthon korábbi pedofil igazgatóját, V. Jánost „Orbán Viktor tudtával tüntették ki, majd Juhász Péter Pálra is utalt egy félmondat erejéig.

„Idén április 12-én közösen sok millióan megálljt parancsolunk ennek az aljas, hazug és embertelen hatalomnak. Nem lesz a továbbiakban következmények nélküli ország a hazánk. Közösen megálljt fogunk parancsolni annak, hogy a bűnösök megússzák a felelősségre vonást, az ártatlanok pedig tovább szenvedjenek” – írta aztán a videóüzenethez fűzött posztjában Magyar Péter, aki szerint most rajtunk a sor, hogy történelmet írjunk, mint fogalmazott, „A szüleinkért. Önmagunkért. Magyarországért”.