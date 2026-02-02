Négy férfitől kilenc gyereke van a 27 éves nőnek, és nem tervez megállni

Egy 27 éves nőnek négy apától eddig kilenc gyermeke született, és noha sokan támadják, nem tervezi, hogy leállna a családbővítéssel. Whittney Dawnnak 16 évesen lett először állapotos, most abban reménykedik, hogy jelenlegi partnerétől újra teherbe esik, noha családja is lebeszélné erről – írta a Mirror.

Sok negatív kommentet kapunk az interneten, például, hogy tartsam zárva a lábaimat, vagy azt kérdezik, tudom-e, mi az a fogamzásgátlás. Azt hiszik, hogy emiatt majd abbahagyom a gyerekvállalást… Hát nem!

– nyilatkozta a Love Don’t Judge című műsorban, ahol arról is beszélt, még várandós volt az első gyerekével, mikor annak apja elhagyta. Következő partnerétől három gyereke született, de aztán nem alakultak jól a dolgaik. Ezt követően ikrei születtek egy harmadik férfitől, akivel szintén szakított. Dawn ezt követően ismerkedett meg jelenlegi párjával, Williammel, akivel három gyereke született, és akivel egy gyereket még mindenképpen szeretnének. Egy tízediket a 10 éves Brandon, a 9 éves Kinley, a 8 éves Namaya, a 7 éves Dawson, az 5 éves Cambriella és Camden, a 4 éves Octavia, a 3 éves Liam és a két hónapos Kyus után.

William imádta, hogy ennyi gyerekem van. Annyira jó volt látni, hogy valaki a sajátjaiként szereti a gyerekeimet. Az első naptól kezdve csodálatos apa

– mondta Dawn a műsorban, ahogy azt is, bár a családja szintén kételkedik abban, jó úton jár, úgy véli:

Egy nap szerintem abbahagyom a gyerekvállalást, de nem tudom, mikor jön el az a nap.

Noha a műsor címéből arra lehetne következtetni, ne ítéljünk el másokat, hogyan szeretnek, ez rendszerint nem sikerül a kommentelőknek. Vannak köztük olyanok, akik egy fokkal értelmesebb kritikákat fogalmaznak meg, mint például az a hozzászóló, aki azt írta:

Nem lehet jelen lenni ennyi gyerek életében. Szükségük van olyan alkalmakra, mikor csak kettesben vannak, hogy mélyebb kötelék alakulhasson ki köztük. Az nem elég, ha egy hónapban egyszer esik meg. Önző dolog ez.

Más azonban saját tapasztalatai alapján megvédte Dawnt.