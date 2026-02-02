Letartóztatták a norvég hercegnő fiát, mert késsel fenyegetett egy nőt

Bántalmazás és késes fenyegetés gyanújával tartóztatták le Marius Borg Høibyt, a norvég koronahercegnő fiát. A letartóztatás mindössze néhány nappal előzte meg a nemi erőszakkal kapcsolatos pere kezdetét. A koronahercegnő közben a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt került a figyelem központjába.

A Guardian az oslói rendőrség közlése alapján írta meg, hogy 29 éves Høibyt vasárnap este fogta el a rendőrség.

Az oslói bíróságon eközben 38 bűncselekménnyel, köztük négy rendbeli nemi erőszakkal, volt partner elleni családon belüli erőszakkal és számos nő illegális filmezésével vádolják. A tárgyalás várhatóan kedden kezdődik és hét héten keresztül tart majd. Høiby tagadta a legsúlyosabb vádakat, beleértve a szexuális zaklatás vádját is.

A rendőrség az új ügyben négy hét börtönbüntetést kért Høibyra a bűnismétlés veszélye miatt. Az oslói kerületi bíróság várhatóan hétfőn dönt arról, hogy őrizetbe veszik-e.

Høiby letartóztatása nem jött jól az amúgy is feszült pillanatokat átélő norvég királyi család számára. A hétvégén ugyanis édesanyja, Mette-Marit koronahercegnő volt kénytelen reagálni a Jeffrey Epsteinhez fűződő korábbi kapcsolata miatt, miután a neve közel ezerszer szerepelt az amerikai igazságügyi minisztérium által pénteken nyilvánosságra hozott iratokban.

Mette-Marit közölte:

Mélységesen sajnálom, hogy bármilyen kapcsolatba kerültem Epsteinnel. Ez egyszerűen kínos.

Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy elvárja a dokumentumokban említett norvég állampolgároktól, hogy „nyilatkozzanak a történtekről”.

Maga a koronahercegnő is kijelentette, hogy rossz ítélőképességről tett tanúbizonyságot, amivel egyetértek

– mondta a miniszterelnök.

Az közzétett e-mailekben Mette-Marit „nagyon elbűvölőnek”, „lágyszívűnek” és „ilyen kedvesnek” nevezte Epsteint, ami arra utal, hogy szoros kapcsolatban álltak egymással 2011 és 2014 között, évekkel azután, hogy Epstein bűnösnek vallotta magát többek között egy floridai kiskorú prostitúciójának igénybevételében.

Mette-Marit 2001-ben feleségül ment Haakon koronaherceghez, Norvégia leendő királyához. Fia, Høiby egy korábbi kapcsolatból született.