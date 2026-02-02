Nyomozást indított a Debreceni Rendőrkapitányság a Debreceni Javítóintézetben történt öngyilkossági kísérletek miatt – tette közzé Szabó Tímea párbeszédes parlamenti képviselő, aki maga tett feljelentést az ügyben az év elején.

Tavaly év végén láttak napvilágot a hírek a szélesebb nyilvánosságban arról, hogy a debreceni intézményben több súlyos visszaélés és bűncselekmény is történhetett. Egy, a 24.hu birtokába került dokumentumból megtudtuk, hogy tíznél több öngyilkossági kísérlet történt a tavalyi év kezdete óta a debreceni javítóban. Emellett más források arról is hírt adtak, hogy két dokumentált eset is arra utal, hogy a növendékeket erős pszichés nyomás érte, és az öngyilkossági kísérletek után sem történt azonnali orvosi ellátás vagy belső vizsgálat. Mindez abban az időszakban történt, amikor az intézmény igazgatóhelyettese az a Varga László Balázs volt, akit decemberben kineveztek a mára bezáratott Szőlő utcai javítóintézet élére – hogy aztán nem sokkal később le is mondjon az igazgatói posztról.

Varga László Balázsról egy esetben biztosan tudjuk, hogy nem hívott orvost ahhoz a fiúhoz, aki felakasztotta magát, mert szerinte nem sérült meg. Aztán kiderült: elmozdult két csigolyája

– részletezte mostani bejelentésében Szabó Tímea, aki ígérete szerint viszi tovább az ügyet.

Nem egy növendék akart öngyilkos lenni

A Szabó által említett esetről lapunk is írt, ahogy egy másik öngyilkossági kísérletről is, ami információink szerint szintén a Debreceni Javítóintézetben történt. A szóban forgó egyik fiatal a beszámolók szerint gyakorta keveredett konfliktusba a nevelőivel, de a társaival is voltak összetűzései. Azzal fenyegették állítólag a csoportgyűléseken, hogyha nem változtat magatartásán, a következő tárgyalásán olyan jellemzést adnak róla, ami garantálja, hogy továbbra is javítóintézetben kell maradnia.

Egy másik fiú nem érezte jól magát a csoportjában, nem tudta megvédeni magát a kortársaival szemben. A csoportban dolgozó nevelők ezt állítólag szóban és írásban is jelezték felfelé, ahogy azt is, hogy a fiú bizonyos időközönként öngyilkossággal fenyegetőzik. Az intézményvezetők ezt azonban nem vették komolyan. A fiú aztán egyik nap kikéredzkedett a mosdóba és felakasztotta magát. Az egyik nevelő ment utána, mivel gyanúsnak találta a viselkedését. Még idejében közbe tudott lépni, így a fiú nem vesztette el az eszméletét, látszólag sértetlennek tűnt.

A nevelő jelentette az esetet az otthonvezetőnek, aki továbbította ezt az igazgatóhelyettesnek, Varga László Balázsnak. A két vezető aztán úgy ítélte meg, hogy mivel nem látszanak rajta külsérelmi nyomok, nincs szükség további intézkedésre.

A két vezető azonban állítólag nem értesítette sem az igazgatót, sem a pszichológusokat, sem a mentőket, a fiút az orvosi szobába vitték, és otthagyták felügyelet nélkül.

Az igazgatót kérdeztük

Ebben az időszakban az intézmény igazgatója, egyen Varga felettese Kocsis Éva volt, akit az ügyek nyilvánosságra kerülése után többen lemondásra szólítottak fel. A birtokunkba jutott dokumentumok szerint Kocsisnak tudomása lehetett arról, hogy az intézményben jogosulatlan testi kényszerítés és a bántalmazás zajlik a neveltek kárára, ennek ellenére nem tette meg a szükséges lépéseket.

Lapunknak még decemberben sikerült elérnie az igazgatót, aki igyekezett elhárítani érdeklődésünket, így arra a kérdésünkre sem akart válaszolni, hogy a botrány hatására lemond-e.

Szabó Tímea mai bejegyzésében azt írja, a Debreceni Javítóintézetet a mai napig Kocsis Éva és Varga László Balázs vezeti.