Heidi Klum Grammyre felvett ruhája olyan kényelmes volt, hogy lépni alig tudott benne

Az idei Grammy-gálán természetesen voltak izgalmasan felöltözött celebek, de közülük is kiemelkedett a korábban halloweeni jelmezeivel már ikonikus státuszba emelkedett Heidi Klum: egy Marina Hoermanseder-ruhában lépett a vörös szőnyegre, a darab lakkozott bőrből készült, az oldalán csatokkal, szinte Barbie-szerűvé téve a megjelenését.
És valóban: Klum alig tudott járni a mozgást is komolyan korlátozó ruhában.
Heidi Klum knows how to make a fashion statement. 🔥 #Grammys #AwardsSeason pic.twitter.com/WuOQayp5GI
— E! News (@enews) February 2, 2026
5 fotó
Ez a szett pedig az extránál is extrább volt:
