Heidi Klum Grammyre felvett ruhája olyan kényelmes volt, hogy lépni alig tudott benne

Az idei Grammy-gálán természetesen voltak izgalmasan felöltözött celebek, de közülük is kiemelkedett a korábban halloweeni jelmezeivel már ikonikus státuszba emelkedett Heidi Klum: egy Marina Hoermanseder-ruhában lépett a vörös szőnyegre, a darab lakkozott bőrből készült, az oldalán csatokkal, szinte Barbie-szerűvé téve a megjelenését.

És valóban: Klum alig tudott járni a mozgást is komolyan korlátozó ruhában.

Ez a szett pedig az extránál is extrább volt: