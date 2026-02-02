Ingyenes készpénzfelvétel: vannak, akik hiába próbáltak hozzáférni a 300 ezerhez – íme, egy várható hiba és a megoldása

A kormány február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát. A felső limiten kívül a szabályozás főbb pontjai változatlanok: így továbbra is személyenként egy bankszámlára vonatkozik a lehetőség, akinek tehát több számlája van, annak nyilatkoznia kell, hogy melyikről kíván költségmentesen készpénzhez jutni.

Fontos, hogy a megemelt havi limit mindenkire vonatkozik, aki jelenleg is tud díjmentesen készpénzt felvenni, ez külön adminisztrációt nem igényel. Tehát, aki korábban már tett ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot a bankja felé, akkor a keret emelkedése miatt ezt nem kell újra megtenni, nem kell új papírt kitölteni.

Ez állhat a háttérben, ha valaki mégsem tud 300 ezret felvenni

A 24.hu tapasztalata szerint hétfőn akadt olyan eset, amikor egy banki ügyfél szándéka ellenére nem fért hozzá a megemelt limitösszeghez, mert megfeledkezett arról, hogy korábban az ATM-en keresztül történő készpénzfelvétel napi összeghatárát 150 ezer forintra állította be.

A bankoknál ATM készpénzfelvételi limit, vagy Napi készpénzfelvételi limit néven említik azt a biztonsági intézkedéssort, amikor az ügyfél kérésére egy meghatározott, alacsonyabb összegnél állítják be napi lehetséges kápé-felvételt. A készpénzfelvételi limit célja, hogy a kártya elvesztése, ellopása, vagy egyéb visszaélés esetén ne lehessen lenullázni az ügyfelek számláit.

Annak, aki régebben – akár öt, vagy tíz éve – állította be a limitjét, érdemes újra leellenőriznie az összeghatárt, és adott esetben módosítania azt.

A napi készpénzfelvételi limitet a legegyszerűbben a bankok mobilapplikációjában vagy internetbankjában módosíthatjuk a kártyabeállításoknál. Természetesen ezt a bankok telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, illetve személyesen, bármelyik bankfiókban is elintézhetjük.

A módosítás általában ingyenes, és azonnal érvénybe lép.